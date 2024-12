Osetio sam nešto posebno: Terza progovorio o osećanjima prema Sofiji, Karić i Đedović žestokim sukobom napravili haos! (VIDEO)

Nije ubedio cimere u svoju priču!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Borislava Boru Terzića.

- Zašto si iskoristio i Sofiju? - glasilo je pitanje.

- Nisam, u Sofiju sam se zaljubio i osetio sam nešto posebno. Naravno da je nisam iskoristio, možda tako ispada. Ja sam ovde sve rekao, rekao sam da malo treba da se distanciramo da ovde ne bi dolazilo do nekih stvari. Videli smo klip kako šetamo ispred Milice, rekli su da je morbidno i nisam želeo da gleda neke stvari. Ja sam rekao da sam se distancirao jer me je devojka lagala, a naravno da želim da viđam svoje dete - govorio je Terza.

- Prošle godine kad je stiglo pitanje i pušten klip sa Reda Stanija kad je rekla da Anelino dete prosi, isto je mislila sve što je i Milica pričala da nikad ne bi, a kad sam rekla da se Alibaba čuo sa detetom bila je nikad srećnija. Sve vreme pokušavam da objasnim ljudima da Milica ima pravo kao povređena žena da ga gleda kako se muči zaljubljen, a da ne može da bude sa njom - pričao je Đedović.

- Ne želim da idem na sud, želim da budemo u dobrim odnosima zbog deteta i da ga viđam bez suda. Ako ne dozvoli, tužićemo se i neću da se odreknem svog deteta - dodao je Terza.

- Meni je još gore gde on pozdravlja Milicu dok raskida sa ljubavnicom. To je klasično ponižavanje trudne žene, to niko nije komentarisao. Niko nije skočio i rekao mu da je smrad. Igrao se sa ženom koja je trudna, sa njom sam to komentarisao. Mi sad imamo žar kad nije logično jer Milica svaki postupak gleda drugačije jer je povređena, jer voli i jer je trudna - rekao je Marko Đedović.

- Neću da mi neko ubacuje vaša mišljenja. Milica je ovde pričala i njoj je bilo opravdanje, a neke stvari da Sofija nije radila ne bi imala pravo da je napadne. Oni su hteli njeno da okrenu jer je on pozdravljao Milicu. Ona je otišla i rekal da se zna kod koga su njene emocije. Što pokušavaju da se spoje? - rekao je Karić.

- Što ih ti razdvajaš? - pitao je Marko.

- Mislim da je ispravno - odgovorio je Stefan.

- I ja isto. Ja sam rekao da Terza ne voli Milicu ako je pozdravlja, ali ni ona Atmira. Ti želiš da napadneš njeno pozdravljanje, a da odbraniš njegovo - pričao je Đedović.

