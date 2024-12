Idealna selekcija, dva najbolja roditelja: Jelena kao nikad ocrnila Ivana i Aleksandru, od ovih reči neće im biti dobro! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U toku je radio-emisija "Mikseta" koju vodi i uređuje Miljana Kulić. Njoj se danas pridružio i Marko Đedović, kako bi zajedno rešetali cimere o gurućim temama u Beloj kući.

Njihov naredni gost bila je Jelena Ilić.

- Jelena, šta se sinoć izdešavalo i oko čega je nastao problem između tebe i Aleksandre? - upitao je Marko.

- Njih dvoje kad su tema provlačim se stalno, tako je bilo i juče. Tetovo je bilo prošle godine, sa 36 godina ide na animira polne organe po Tetovu. Juče su me provlačili, pa kao kakve su bivše Miljana, Goca i ja... Uporedio je Gocu koja je muzičnka zvezda i nema epitet dame lakog morala. Ja sam slušala, bila sam u šoku, ali nisam se pecala. Ja ne znam kako da imam raspravu sa osobom koja cvrkuće u prazno. Malopre sam sa Munjom i Terzom jela sarma, a Munje je prišao i rekao: "Kad te nahrane vratiš s*ksualnim odnosom", to aludira na ono letos. Ja sam namerno odgovorila. Žene koje se troše su fizikalci, pa sa 36 godina moraju da promene fizički opsi, nos, noge raširene. Ivan joj je rekao da ćuti, jer je sinoć video da ona nije stabilna kad me je napala. Osoba je ovde došla jer je čula da je "moderno" i da u rijalitiju najbolje prolaze priče jadnih žena, a ovako čujemo kako potrojava muškarce, hapšena je, bivši su je optužili za trgovinu ljudi. Na kraju čujemo da se bori za starateljstvo, a onda mi je rekla da nikad neću biti majka - govorila je Jelena.

- Meni je pre mesec dana rekla da bivši muž neće dozvoliti da joj dete dođe za Novu godinu - rekla je Miljana.

- Sad sigurno hoće kad vidi kako divnog partnera ima koji voli svoju decu. Rekla je da joj je najbitnije da ima muškarca koji će da voli njeno dete. Vidimo da je neuračunljiva jer je rekla da je najbitnije kod partnera da ima dobrog oca, a Ivan Marinković ja najbolji otac u Srbiji. Mislim da je Ivan našao pravu partnerku, to je prirodna selekcija. Mislim da su animatorka i d*oca i najgori tata u Srbiji i svetu zvanično dva najbolja roditelja u Srbiji i verujem da su njihovi bivi parneri i partnerka oduševljeni spojem. Ovo je idealna prirodna selekcija - pričala je Jelena.

- I ja sam oduševljena jer on Željka više nikad neće videti Željka - dodala je Miljana.

Autor: A. Nikolić