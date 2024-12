Končano zasukli rukave: Jedan drugom sasuli bolnu istinu u lice, Gastoz ponovo pokazao ljubomoru zbog Karićevog odnosa sa Anđelom! (VIDEO)

- Propričali!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Zašto vičeš na Anđelu dok se slika sa Urošem, a ti se ljubiš i grliš sa Miljanom. Da je pametna, odavno bi radila sve što želi - glasilo je pitanje.

- Oni su drugari, verovatno su se za*ebavali. Ne znam kako sam se to drao, ali obzirom da sam taj dan bio nervozan, možda je i zvučalo loše - rekao je Gastoz.

- Njemu se nije dopalo što sam ja podigla nogu. Ja sa Urošem imam takav odnos, meni je baš bila fora što ja sa njim mogu tako da se sprdam. Ja njega doživljavam kao ženu, a Gastoz i Miljana se čak i cmoknu dok sam ja tu. Mislim da nema prava za ovo da se ljuti - rekla je Anđela.

- Problem je što je tebi ispao batak na slici, moja devojka mora da drži nekii nivo. Odreagovao sam zbog toga - rekao je Gastoz.

- On je samo ljubomoran, moju zadnjicu mnogi gledaju. Tvoje ponašanje prelazi sve norme, Anđela ništa ne može, on je promeno svoje ponašanje za 180 stepeni. Nijedenom se nije setio da popiju čaj ili nešto. Miljani Kulić stavljaš ruku u vaginu, a Anđelu maltretiraš - rekla je Anđela.

- Gastoz je postao nepodnošljiv, malopre je pokušao da stavi ruku između mojih nogu. On preteruje u poslednje vreme, non stop me hvata za grudi. Ja razumem, ali ja nisam ovde javna ku*va. Evo šta radi sa Sofijom, tako da Anđela ne znam što trpiš ovo - rekla je Miljana.

- Meni je ovo ponižavanje Miljane, Anđela nije u poziciji da može Gastozu da zamera neke stvari obzirom da je takav bio i pre nego što su ušli u vezu - rekao je Karić.

- Ajde bre Kariću, šta ti pričaš šta mojoj devojci odgovara ili ne odgovara. Opet se meša svuda gde mu nije mesto - rekao je Gastoz.

- On je moja beba Galence i kad pređe granicu ja mu kažem - rekla je Miljana.

- Gastoz od Miljane pravi kurve*inu. Nije problem Uroš Stanić, normalno je da će Anđela tako da se ponaša jer poštuje svog muškarca. On je Miljanu malopre držao za si*u, nije problem u tome što Miljana to dozvoljava, problem je što Gastoz i Anđela nju ne ponižavaju - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.