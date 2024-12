OPŠTE RASULO: Sofija dočekala svojih pet minuta i napala Aleksandru zbog rada u Tetovu, nastala DRAMA o bludničenju u Makedoniji (VIDEO)

Haos na sve strane!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević dao je reč Bori Terziću, kako bi prokomentarisao aktuelnu temu.

- Ovo je katastrofa, napalo je 10 ljudi Aleksandru, šta je ovo?! Iskreno, kada je došao Milovan i rekao da ništa nije vredno, nijedna žena da izgubiš svoju ženu i porodicu, ja sam se tu pronašao, odzvanja mi u ušima. Ona ljubavnica, on je slika, šalje slike bivšem mužu, luda kuća! Sad mi je tu malo ružno, jeste povređen čovek i znam šta je prošao šta je gledao, kao neke stvari što je Comara, kada je ušla ovde. Ovde će svašta da bude do kraja, on tvrdi da je to gotovo, ali on je bio s njom četiri godine i ostavio je ženu zbog nje, ne znam - rekao je Terza.

- Da li bi ti uzeo pare da si na Ivanovom mestu - pitao je Darko.

- Da li bih uzeo?! Ne bih uzeo. Ja sam pare uzeo, pare su kod mene...Da sam na njegovom mestu i da sam uzeo pare, ponizio bih svoju devojku i sebe. Pare su kod mene, pare ti neće biti vraćene. On mi je rekao: "Nosi pare, delimo pola, pola", dobiće šest hiljada. Vidiš, njemu su pare bitne u ovom trenutku. Čovek je šmekerski ponizio i nju i njega - rekao je Terza.

Darko je dao reč Sofiji Janićijević.

- Rekla je: "Dokle ćeš više da me kanališ", ja sam rekla: "Neću više". Kada god se pominjalo Tetovo, ona je govorila da je tamo teško i da zna šta se tamo radi. Mora da se pazi i s kim u prodavnicu ideš. Mene niko nije je*ao za pare nikada! Ko zna šta je radila napolju, meni je žao, pod stresom sam što sam radila u istom klubu gde i Aleksandra, koja je verovatno radila posle radnog vremena kluba - rekla je Sofija.

- Ti se toliko stidiš tog posla. Ja sam pričala kakav je to posao - skočila je Aleks.

- Nisam ja u tom poslu gde je bila ova kur*etina, ja sam radila u klubu, nigde nisam radila van toga. Šta je radila u Tetovu kada je čovek rekao blud i nemoral? Znači radila je nešto još - rekla je Sofija.

- Je l' hoćeš da kažeš da su ljudi bacili ljagu na tvoj lik i delo zbog Aleksandrinih radnji u Tetovu

- Da. Radila sam mesec i nešto dana u Orijentalu, a meni priča da znam šta se radi u Makedoniji, šta se radi?! Devojka profi igra, verovatno je bila neka igračica...Ona se žalila u pušionici kako se bori za starateljstvom, pričala je kako je bila kućna buva, šaltala priče, lepo sam rekla da je lečena alkoholičarka, takav utisak mi odaje. Žena se trese, ne trpi kritiku. Ja sam imala dozvolu za rad u Orijentalu, a ona gde se vukla po nekim jamama i šupama - rekla je Sofija.

- Kako ona zna da sam se vukla po jamama?! Mene svi znaju tamo, za mene niko lošu reč ne može da kaže tamo, sve je slagala kako to funkcioniše za Makedoniju, htela je sebe da opere. To je jako težak posao - rekla je Aleksandra.

Autor: Pink.rs