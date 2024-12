2024. VRVI OD RAZVODA I RASKIDA! Ovo su dugogodišnje ljubavi koje su POPUCALE u godini na izmaku: Zbog njih reagovala POLICIJA, on je PREVARIO TRUDNICU pred milionima, a neke rastanke niko nije očekivao (FOTO)

Ovu godinu polako ispraćamo i dočekujemo novu, 2025. godinu, te tako sumiramo utiske i dešavanja iz tekuće, 2024. godine.

Dosta se pričalo i pisalo o raskidima i razvodima na domaćoj javnoj sceni, te poznati nisu mirovali ni ove godine. S tim u vezi, samo za vas, ekipa portala Pink.rs izdvojila je one koji su definitivno obeležili ovu godinu. Kako nam se polako bliži nova 2025.godina, sumirali smo sva dešavanja sa naše javne scene. Naime, kako je u ovoj godini, dosta lepih stvari punilo medijske stupce, tako su se dešavale i one malo manje lepe, a to su svakako raskidi i razvodi velikih ljubavi.

HARIS DŽINOVIĆ I MELINA GALIĆ

25. januara, prema saznanjima portala Pink.rs, odjeknula je bomba na estradnom nebu - razvode se pevač Haris Džinović i modna kreatorka Melina Džinović. Haris i Melina su romansu otpočeli još 2002. godine i dobili dvoje dece, sina Kana i ćerku Đinu, a u bračne vode stupili su 12 godina kasnije. Kada su otpočeli vezu, Melina je bila na trećoj godini studija. Njih dvoje su se venčali nakon 12 godina zajedničkog života, a na večnu ljubav su se zarekli 2014. godine na jednoj luksuznoj jahti, usidrenoj nadomak Dubrovnika.

Dosta se pisalo i pričalo o raspodeli imovine, tj. sve je zanimalo kako će to proteći, s obzirom na to da, kako smo saznali, Melina se iselila iz porodične vile na Senjaku nekoliko dana pre objavljivanja vesti o razvodu, te je prema pisanjima medija, boravila u Sarajevu. O njima dvoma u medijima se pisalo tokom cele godine, a prvu ekskluzivnu ispovest nakon razvoda, Haris je dao u emisiji "Iza zatvorenih vrata sa Snežanom Zindović", gde je ogolio dušu i progovorio o svemu, što možete pogledati u nastavku.

Takođe, dosta se pisalo i Melininom odnosu sa decom, sinom Kanom i ćerkom Đinom, koji su ostali da žive u Harisovoj vili na Senjaku. Naime, u jednom momentu, kako su mediji uspeli da isprate, ćerka Đina nije pratila svoju mamu Melinu na instagramu, što je tada podgrejalo sumnje u to da kreatorkin odnos sa naslednicima i nije najbolji. Ubrzo nakon toga, na Đininom instagramu osvanula je Melinina fotografija, te je svima stavila do znanja da su ipak, u dobrim odnosima.

U međuvremenu, za medije se oglasila i dadilja Džinovića, koja je u svom oglašavanju otkrila mnoge tajne iz vile na Senjaku! Naime, kako je istakla, nju ovah razvod nije mnogo iznenadio, otkrivši da su deca uvek bila privrženija Harisu, dok su se majke Meline, iako joj je to, takođe, čudno, plašili i imali su bojazd od nje.

Takođe, pisalo se i o tome da je zbog njihovog razvoda reagovala i policija, kada je pevač pozvao policiju i rekao da mu se u kući nalazi bivša supruga Melina i da ju je zamolio da izađe da ne bi došlo do problema, ali da je ona to odbila, te je on bio prinuđen da ih pozove da reaguju. Detaljnije o tome čitajte u nastavku:

Danas, dok Kan i Đina žive sa Harisom, Melina, prema pisanju medija, rešila je da svoj život započne u Monaku, na Azurnoj obali, gde ju je čak i ćerka Đina posetila.

DŽENAN LONČAREVIĆ I SAMIRA

Nekoliko meseci kasnije, tačnije 14. aprila 2024. godine, poput plamena u javnosti je odjeknula vest da je naš pevač, Dženan Lončarević, podneo zahtev za razvod braka od supruge Samire. Samira i Dženan imaju dva sina, a pevač se sa ženom nikada za sve godine na javnoj sceni nije pojavio u javnosti.

Samira, Dženanova bivša supruga, prvo oglašavanje po vesti o razvodu, bilo je upravo za naš portal, što možete čitati u nastavku:

Da većina razvoda na javnoj sceni ne prolazi bez nekog skandala, dokazuje i ovaj primer.

Naime, Dženan, navodno već godinama živi paralelni život sa drugom ženom, Milicom, u Beogradu, a njih je jednom prilikom uhvatila kamera ''Paparaco lova''. Da skandal bude još veći, prema pisanjima medija, Samira je otkrila da je pevač dok je bio u braku sa njom dobio dete sa izabranicom sa kojom živi u Beogradu.

TAČKASTA MARA I BRANKO BABIĆ

Najveći stručnjak za obrve na našim prostorima, Branko Babić i influenserka Tačkasta Mara, raskinuli su vezu nakon samo dva meseca od zabavljanja. Naime, mediji su o ovog sazanja došli kada su uvideli da se ovaj par otpratio sa društvene mreže instagram, te se nakon toga i oglasila influenserka.

Branko je, u jednom komentaru na instagramu, otkrio kako su se on i Mara upoznali.

- Ja ću da objasnim. Sreli smo se u vezi s poslom. Posle druge flaše počela je da se smeje, tako da su je gledali svi u restoranu. Dok se smejala tapšala je rukama kao foka. U četiri ujutru smo završili u kafani "Užice", gde je poručila škembiće. Pola je pojela, a pola prosula po beloj prelepoj haljini. Na to sam pao - napisao je Branko u komentaru na svom Instagram profilu.

Sada, Branko se oženio pre mesec dana, te pred oltar izveo Milicu Šćekić, s kojom se venčao u strogoj tajnosti. Mladenci su došli u Hram nekoliko minuta pred venčanje, a intimnoj i tajnoj ceremoniji prisustvovalo je oko 50 ljudi. Mere obezbeđenja u Hramu su ogromne, tako da je ulazak u kriptu pola sata pre venčanja bio zabranjen svim posetiocima. Mladoženja je bio u tamnom odelu na prugice, dok je mlada izabrala belu satensku haljinu, uz koju je nosila kratku bundicu od nerca od 5.000 evra i sandale brenda “sen loran” od 1.200 evra.

ALEKSANDRA NIKOLIĆ I FILIP CAR

Ljubavnom paru, koji je svoju ljubavnu priču započeo, ali i prekinuo tokom trajanja četvrte sezone rijalitija "Zadruga", Aleks Nikolić i Filipu Caru putevi su se ponovo ukrstili u "Zadruzi 6", u kojoj je Aleksandra odnela pobedu. Naime, njima su učesnici te godine poturali mnogo "kamenja" na koje su mogli da se spotaknu, ali je njihova ljubav bila jača, te je te godine Car u rijalitiju i verio, što možete pogledati u nastavku:

Po izlasku iz rijalitija, oni su nastavili svoju ljubavnu vezu, a nedugo po napuštanju, kako je Pink.rs ekskluzivno pisao, Aleksandra je ostala trudna sa Carem, te je na svet donela devojčicu, kojoj su ona i Filip dali ime Leona. No, međutim, skandala u njihovoj vezi nije manjkalo, te je ona gostujući u emisiji na Pink televiziji uživo, progovorila o mnogobrojnim skandalima koje su imali u njegovom domu u Crikvenici.

I pored svega toga, iako imaju zajedničko dete, njih dvoje danas nisu zajedno. Dosta se nagađalo o tome da li je ona našla novog partnera, što je ona u jednom intervjuu i potvrdila, a kakvo je sada stanje na njihovom ljubavnom planu, ne zna se, dok, s druge strane, neretko dele momente sa malom Leonom, iako nisu zajedno.

ZORANA MIĆANOVIĆ I MC STOJAN

Naša popularna mlada pevačica Zorana Mićanović sve je šokirala otkrivši da je ušla u ljubavnu vezu sa 22 godine starijim, reperom MC Stojanom. Mediji su do tančina pratili njihovu ljubavnu vezu, s obzirom na to da su neretko na društvenim mrežama objavljivali zajedničke momente.

Jednom prilikom, MC Stojan je otišao na Kipar, kako bi tamo prisustvovao jednom tajnom venčanju, kada je buknula u javnosti vest da su on i Zorana raskinuli, što je mnoge šokiralo. Po ovom pitanju, MC Stojan se nije preterano oglašavao, dok je Zorana, na koncertu Aleksandre Prijović u Beogradu otkrila sve detalje raskida sa Stojanom. Kako je rekla, možda ona ima neke informacije o tome šta je i sa kim radio MC Stojan na Kipru, a šta je po sredi, ostaje nam samo da ispratimo.

INDIRA LEVAK I MIROSLAV

Pevačica jedne od najpoznatijih muzičkih grupa devedesetih, grupe "Colonia", Indira Levak, nakon 11 godina braka, rešila je da stavi tačku na isti, što je mnoge šokiralo. Ona se putem instagram profila obratila fanovima i javnosti, otkrivši da je njen brak naleteo na krah, te i da će se razvesti.

Nedavno pre razvoda, Indira je govorila o svom braku u javnosti, ističući da nije idealan, te i da je ponekad bura, ali da je njen suprug njena srodna duša.

Totalni obrt usledio kada je pevačica objavila fotografiju sa partnerom, kojom je potvrdila šuškanja da se ipak neće razvesti, napisavši u objavi: "Ne obećavam da ću te usrećiti na ovom svetu, već na drugom".

MAJA MARINKOVIĆ I STANISLAV KROFAK

Rijaliti zvezda, kontroverzna Maja Marinković, u "Elitu 7" ušla je slobodna, te je u prvi mah govorila kako neće uploviti ni u jednu ljubavnu vezu. Tada, ulazak Stanislava Krofaka, hrvatskog MMA boksera, ispratila je cela nacija zbog tada aktuelne situacije, a on je zapao Maji za oko, te je rešila da se baci u osvajanje. Nedugo nakon toga, samo mesec dana, njih dvoje uplovili su u ljubavnu vezu, koja nije imala toliko bure tokom trajanja rijalitija.

Dosta se špekulisalo o tome da li će oni opstati u spoljnom svetu, što su oni, u prvi mah, i dokazali. No, međutim, stvar se otela kontroli, te su tako svoj raskid nesvesno razotkrili oni sami, kada su i jedno i drugo sa instagrama povukli zajedničke fotografije. Takođe, ono što nije moglo da prođe neopaženo, jeste Majino svedočenje na tiktoku o tome šta se desilo kada su raskinuli. Kako je otkrila, ona je jedno veče, pošto nije mogla da čeka avion ujutru za Zagreb, kako bi otišla kod Stanislava, pozvala je taksi i taksijem se odvezla do Zagreba, koji je platila, kako je otkrila 500 evra.

Sada, njih dvoje nisu više zajedno i sudeći po njihovim oglašavanjima, ne planiraju da se pomire. Kako i sami ističu, oni su ostali u korektnim odnosima, te se neretko susreću i na tiktoku, gde odigraju neki od tzv. "mečeva", što bude veoma ispraćeno.

MILICA VELIČKOVIĆ I BORA TERZIĆ

Bivša učesnica "Elite 7", Milica Veličković, privukla je veliku pažnju javnosti, što zbog svog britkog jezika kojim je sekla poput sablje i komentarisala, a što zbog otkrića da će postati majka, tj. da je trudna sa svojim, tada bivšim dečkom Borom Terzićem. Njih dvoje, te sezone, popravili su svoj turbulentni odnos, te su ruku pod ruku napustili rijaliti, spremni da nastave zajednički život i da se bore za ono najsvetije svakom čoveku - svoju porodicu!

Bora Terzić rešio je da se oproba i naredne, tj. aktuelne osme sezone "Elite", što je trudna Milica podržala, te su prolili more suza prilikom rastanka u karantinu pred ulazak, u koji ga je dopratila. Tokom leta, dosta se pričalo i pisalo, što o njihovom odnosu, što o odnosu njih kao jedinki sa porodicama jedni drugih. No, kao takav, Terza je rešio da u rijaliti uđe, kako je i sam tada medijima i portalu Pink.rs govorio, da zaradi za Milicu, bebu, njega i njihov zajednički život.

Stvar se otima kontroli kada Terza, na prvoj žurki u "Eliti 8", povlači potez za koji tada nije znao da će ga koštati očinstva, u papirološkom smislu. Naime, misleći da ga kamere ne snimaju, Sofiji Janićijević šalje srce, a da stvar bude još gora, Teodora Delić, Miličina tada drugarica to izgovara naglas, od kada kreće maksimalni fokus na Sofijin i Terzin odnos. Kako je vreme odmicalo, njih dvoje su bili sve bliži, a trudna Milica rešila je da ne čeka ništa, već ga je odmah kako se ovo dogodilo, ostavila, ističući u gostovanju na RED televiziji da ga je na ponašanje ovakvog, ali i sličnog tipa, upozorila neposredno pred ulazak.

No, međutim, Terza ne znajući da javnost već uveliko bruji o ovom skandalu koji, napominjemo, se NIKADA NIJE DOGODIO U JAVNOSTI - Prevara trudnice na televiziji, rešava da preduzme prvi korak, te je tako poljubio Sofiju na jednoj od žurki. Od tog momenta, život trudnoj Milici se okreće naopačke i počinje prava agonija. Trudna Milica, tada u petom mesecu trudnoće, prikovana za mali ekran, posmatra svog verenika kako ima i intimni odnos sa Sofijom, ali i kako za crnim stolom iznosti prljav veš iz njihovog odnosa - od podrške porodice, pa sve do toga da je načuo kako se Milica pre njega i njhovog odnosa, podvrgla abortusu, što je trudnu Milicu totalno izrevoltiralo i što je demantovala.

Kako Sofija i on nisu prestajali da pričaju o trudnoj Milici, ona rešava da smogne snage, naravno uz odobrenje lekara koji joj vodi trudnoću, da uđe u "Elitu 8" i suoči se sa ljubavnicom i preljubnikom. Nacija nije trepnula u momentu kada je Milica kročila u "Elitu", kada je otkrila cimerima da neće, prilikom porođaja koji je uskoro, Terzu upisati kao oca male Barbare, već da će stajati "NN". Njihove svađe, drame i suočavanja, milioni gledalaca pratili su netremice desetak dana, kada je Milica napustila rijaliti.

U međuvremenu, došlo je do kraha veze između Sofije i Terze, a on je odlučio da sada, nakon tri meseca, ne bude ni sa kim, pa čak ni sa Sofijom zbog koje je ostavio trudnu verenicu, kako bi izgladio odnose sa Milicom i imao mogućnost da bude otac deteta, tj. da se o njemu stara i brine, kao i da učestvuje u odgoju istog.

Da život piše romane, govori vam i ova priča, a kakav će epilog na kraju ova drama dobiti, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

ANITA STANOJLOVIĆ I ANĐELO RANKOVIĆ

Mlada majka iz Kruševca, Anita Stanojlović, u "Elitu 7" ušla je ruku pod ruku sa svojom suprugom Jovanom Tomić Matorom, sa kojom je brak sklopila u Crnoj Gori, na Svetom Stefanu. Naime, tokom trajanja gorepomenute sezone rijalitija, saznalo se za njeno dopisivanje sa drugom devojkom, hrvatskom tiktokerkom Mateom Car. I kada je mislila da nema izlaza, te i da joj se sve raspada, baš tada joj se sve složilo na mestu.

Ulazak Anđela Rankovića promenio je totalni tok rijalitija, te je nakon dugog upoznavanja, flerta i muvanja sa Anitom, rešio da stane uz nju i da bude sa njom u ljubavnoj vezi. Njihova podrška samo je jačala zajedno s njihovim odnosom, a trzavice na koje su nailazili nisu ih sputale da zajedno, ruku pod ruku, napuste "Elitu 7" u kojoj je ona odnela pobedu.

Njihov odnos po napuštanju rijalitija bio je pod budnim okom javnosti, a sve je šokiralo Anitino oglašavanje 27. septembra, kada je otkrila da je njenoj i Anđelovoj vezi došao kraj, ističući da su hejteri bili u pravu. Šta je to značilo, i dalje je misterija, a da li će se njihovi putevi ukrstiti ponovo, ostaje nam da ispratimo.

MILAN KALINIĆ I SANDRA

Naš poznati glumac i voditelj Milan Kalinić, nakon 18 godina, rešio je da stavi tačku na brak sa Sandrom. Oni su bili u braku od 2006. godine, a roditelji su dvoje dece, ćerke Tee i sina Vuka.

Još početkom ove godine, prema navodima izvora, Kalinić i Sandra su rešili da stave tačku na svoj brak, kada su odlučili da je za njih i njihovu decu najbolje da svako krene svojim putem. Milan je ubrzo napustio zajednički stan na Voždovcu, gde su godinama živeli, pa je odmah započeo s traženjem nove nekretnine za sebe. U međuvremenu, on se preselio u stan kod svoje majke Bobe Kojović, s kojom je u poslednje vreme opet nerazdvojan.

Da odnosi između uskoro bivših supružnika duže vreme nisu najbolji, svedoči i činjenica da se oni već duže vreme nisu pojavljivali zajedno u javnosti, a umesto njega on je na javne događaje i premijere dolazio ili sam, ili u društvu mame Bobe. To je bio slučaj i s premijerom monodrame Anđelke Stević Žugić "Šta me opet snađe" krajem marta ove godine.

Sandra je sredinom jula s decom sama otputovala u Beč kako bi proslavili sinovljev 12. rođendan.Tada je prvo objavila sliku s Vukom i javno mu čestitala rođendan, a nedugo nakon toga objavila je i snimak na svom profilu, na kom su se smenjivale njene slike s decom, ali i s još nekoliko osoba koje nisu poznate javnosti, dok od Milana nije bilo ni traga ni glasa.

Kada je reč o raspodeli imovine, glumac i voditelj je odmah prihvatio da stan u kome su godinama zajedno živeli na Voždovcu pripadne Sandri i njihovoj deci, i oni će tu nastaviti da žive. On se preselio kod svoje majke u centar grada i tamo već neko vreme živi. On će u svom vlasništvu zadržati i džip i skuter, koji svakodnevno koristi kako bi završio sve obaveze po gradu. Pored stana, Sandri će ostati i jedan automobil, kako pišu domaći mediji.

ANA RADULOVIĆ I MIRČE RADULOVIĆ

Nakon 11 godina braka, prelepa i atraktivna voditeljka "Elite", Ana Radulović rešila je da stavi tačku na brak sa pevačem Mirčetom Radulovićem, sa kojim ima sina Kostu.

Ana po ovom pitanju nije želela mnogo da govori, te se oglasila ekskluzivno za naš portal, a njeno oglašavanje prenosimo u celosti:

- S obzirom da smo oboje deo javnog života, želimo da vas obavestimo da smo doneli zajedničku odluku da se raziđemo. Zarad interesa našeg sina mi se na ovu temu više nećemo oglašavati, niti je komentarisati i davati izjave. Krivac nije treća osoba, niti porodično nasilje, već je to naša odluka, pa vas molimo iz gore navedenog razloga da ne postoje spekulacije, niti neki naslovi upitnog karaktera. Hvala na uvek divnim saradnjama, kojima se nadamo i na ubuduće i verujemo da ćete poštovati našu odluku, a isto tako i razumeti zašto više nećemo govoriti o ovoj temi - glasilo je saopštenje Ane Radulović za Pink.rs.

JELENA ILIĆ I IVAN MARINKOVIĆ

Tokom protekle sezone, "Elite 7", pred samo superfinale, Stefani Grujić više nije mogla da ćuti, te je kroz suze razotkrila Jeleninu aferu sa Urošem Rajačićem, čime je načinila preljubu nad tadašnjim suprugom Ivanom Marinkovićem.

Neposredno pred izlazak Jelena i Ivan su podneli papire za razvod, koje je Jelena dostavila na Pink televiziju s obzirom na to da nije, kako je tada govorila, mogla da dođe do Ivana da ih potpiše. Pred jednu od emisija "Narod pita", Ivan je papire za razvod braka od Jelene potpisao na wc šolji, o čemu je brujala javnost.

No, međutim, nakon ulaska u "Elitu 8", Ivan je u svađama sa Jelenom otkrio da su bili intimni veče pred ulazak, te i da joj je on kupio odevnu kombinaciju sa ulaska, što je Jelena oštro demantovala. Njihove svađe postajale su sve burnije i burnije, uz mnogo psovki i uvreda, a 29. oktobra, Ivan i Jelena su zvanično i razvedeni, kada su iz "Elite" izašli na suđenje na kom su se razveli. Danas, Ivan je sa Aleksandrom Nikolić u ljubavnoj vezi, dok u Jeleninom odnosu sa Rajačićem ima dosta turbulencija.

NIKOLA RAĐEN I MILICA RISTIĆ

Vest da se bivši vaterpolo reprezentativac Nikola Rađen nakon dve godina braka razvodi od Milice Ristić sa kojom je dobio sina Alekseja, odjeknula je poput plamena.

Naime, kao razlog razvoda, prema saznanjima, jeste Miličina prevara, jer je vaterpolistu prevarila sa drugim muškarcem sa kojim su je viđali po raznim beogradskim lokalima. Kako je pisao Kurir, reč je o jednom MMA borcu, Stefanu.

Kako je tada izjavio izvor za Kurir, blizak pevačici, Stefa je bio na Miličinim nastupima na kojima ju je obasipao pažnjom. Nedugo nakon toga, ona je ušla u njegovo društvo, pa i u vezu sa njim. Kako ističe izvor, ona je Rađenu govorila da ide da radi, npr. u Nemačku, a vide je u avionu za Španiju sa njim i još nekoliko zajedničkih prijatelja.

- Stefan je bio na nastupima gde god da je ona pevala. Obasipao bi je pažnjom, a naročito bakšišom. Malo-pomalo, ušla je u njegovo društvo i onda je govorila mužu kako ide da radi, a u stvari je putovala s njim. Konkretno, izmislila bi nastup u Nemačkoj, a viđena je u avionu za Španiju s njim i još nekoliko zajedničkih prijatelja. Svi ga već zovu Miličinim dečkom. Nikola se totalno povukao, odmah joj je rekao da želi razvod. Interesuju ga samo posao i deca - priča sagovornik za Kurir.

Sada, nakon razvoda, Rađen je posvećen samo poslu i deci, dok Milica neretko objavljuje na društvenim mrežama kako uživa u životu.

DEA ĐURĐEVIĆ I MLADEN MIJATOVIĆ

Voditeljka jutarnjeg programa na Pink televiziji, prelepa Dea Đurđević raskinula je s momkom, novinarom i konzulom u ambasadi Srbije u Tel Avivu, Mladenom Mijatovićem. Naime, Mladen se oglasio na mrežama i otkrio da je došlo do raskida.

Dea i Mladen godinama su važili za jedan od najskladnijih parova na našoj javnoj sceni, a pre samo nekoliko meseci su se pojavili naslovi da su raskinuli, što je voditeljka tada demantovala. Kada je Dea doživela stravičnu saobraćajku 2019. godine u kojoj je ostala bez ruke, Mladen joj je bio nesebična podrška na svakom koraku, o čemu je ona javno i govorila.

Dea se tom prilikom o raskidu prvi put oglasila ekskluzivno za Pink.rs poručivši:

- To je naša zajednička odluka i zajednička izjava ujedno. Ništa ne bih dodavala na ono što je Mladen objavio, ujedno je to naše zajedničko oglašavanje - poručila je Dea za Pink.rs.

DEJAN STANKOVIĆ I ANA AĆIMOVIĆ

Bivši fudbaler Dejan Stanković se pre godinu dana razveo od supruge Ane Aćimović, kako su pisali mediji. Dejan i Ana su u braku dobili troje dece, sinove Stefana, Filipa i Aleksandra. Dejan Stanković, kako saznajemo, već godinu dana uživa u ljubavi sa novom izabranicom koju je u strogoj tajnosti i oženio. Dejan Stanković sa Anom je bio u braku 23 godine i smatrao ju je svojom najvećom podrškom.

Takođe, kao bomba je u javnosti nedugo nakon ove vesti odjeknula i informacija da je nova Dejanova nova izabranica, jedna slovenačka novinarka, u drugom stanju, te i da čeka četvrto dete.

ZORAN MARJANOVIĆ I INDI ARADINOVIĆ

Kompozitor kome se ponovo sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, Zoran Marjanović na iznenađenje mnogih uplovio je u ljubavnu vezu sa pevačicom Indi Aradinović. O njegovom odnosu, izvori za medije govorili su u početku da imaju samo reči hvale, te i da se njih dvoje vole, no, međutim, nekoliko meseci kasnije, usledio je krah ove veze.

Naime, u medijima su se pojavile vesti da se Indi razočarala u Zorana, kada je saznala da joj je radio iza leđa i za to je dobila dokaz. U pitanju su glasovne poruke u kojima se jasno čuje kako Marjanović tvrdi da mu je Indi poslužila da se lopta prebaci sa suđenja na njihovu vezu, pisali su mediji.

Takođe, Zoran je otkrio da mu Indi čak nije ni platila za neke pesme. Indi je u svom gostovanju na jednoj televiziji progovorila o detaljima raskida i odnosa sa Zoranom, te je u više navrata istakla kako je ona želela Zoranu da pomogne da, kako je rekla, pređe iz crne hronike u estradu, te i da je pokušavala na sve načine da mu pomogne da proda kuću, dok je on spavao, kako je rekla.

ČEDA JOVANOVIĆ I JELENA JOVANOVIĆ

Političar Čedomir Jovanović je, prema saznanjima Kurira, što je on kasnije u oglašavanju i potvrdio, u februaru ove godine podneo zahtev za razvod braka od Jelene.

Takođe, kako je izvor blizak njima govorio, njih dvoje su ostali u korektnim odnosima, a kako je, takođe, istakao, Čeda je preuzeo potpunu odgovornost nad tim što se uz njega, njen život spržio i ugasio.

- Situacija je specifična, može se reći i neopisiva. Mom prijatelju su se dogodile teške stvari. Život ga nije mazio. Retko ko bi to izdržao, kroz šta je on sve prošao. Turbulentan period je iza njega u svakom smislu te reči. Jelena se teško nosila sa nedaćama koje se se iz dana u dan, iz meseca u mesec dešavale. On ima osećaj da je nju njegov život spržio, ugasio, zato svu odgovornost preuzima na sebe. Izgoreli su i on nije hteo da ona nosi njegov krst. Odlučio je da je sačuva koliko može. Ona je uvek bila uz Čedu, ali nije mogla da izdrži pritisask. Verujte da njemu papiri ništa ne znače, samo da sve prođe u miru- završava izvor za Kurir.

Čeda je nakon vesti o razvodu, na mrežama delio razne srceparajuće objave, a nedavno je isplivao i snimak iz kafane, na kom se vidi da je Čeda lumpovao i provodio se do zore.

Autor: Nikola Žugić