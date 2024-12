Velika ispovest Aleksandre Nikolić: Otvorila dušu o odnosu sa Milovanom, pa priznala da je uvek priželjkivala razgovor sa njegovom ženom! (VIDEO)

Otvorila dušu o svojim osećanjima!

Voditeljka Ivana Šopić u "Šiša baru" razgovarala je sa Aleksandrom Nikolić i na samom početku komentarisala je ulazak Milovana Mitića u Elitu.

- Vidim da je krenuo jako na mene, priča po ćoškovima sve o meni i što jeste i što verovatno nije. Ne mislim da ima dobre namere, očigledno da je povređen, pa sad sve najgore - rekla je Aleks.

- Iznenadila si se kad si čula da je rekao da očekuje da budeš u krevetu kroz koji dan - dodala je Ivana.

- Jako je loše što je to rekao jer znači da to želi. On zna da sam emotivna i slaba, ali zna i da sam toliko jaka kad ustanem, ali mi je bilo grozno da je to rekao. Sklapaju mi se kockice, jako sam zgrožena. Pokušala sam da razgovaram sa njim, a ne znam ni što sam pokušala. Tek će on da pokaže svoj grubost. Shvatam da mu ništa nisam uradila, nego sebi. Mi kad bismo se u kući posvađali on bi bio jako grub, ja sam svađalica, ali ne idem nisko, a on baš ide i zbog toga smo često imali problem napolju. Mislim da mu je vrhunac života što je ovde, kao što sam mu i ja bila trofej - govorila je Aleksandra.

- Rekla si Ivanu da ne želite da sedite zajedno i da ne želiš Milovanu da nanosiš bol - dodala je Ivana.

- Ne želim, ali toliko postoje bezobrazan. Ja sam jako empatična osoba, čak sam izjavila ako krene da njega da neću da ti na njega, ali mislim da neću imati potrebu jer vidim da je krenuo jako. Povređen je, ali mislim da to nije bila zdrava ljubav. Ja sad u ovom momentu ne osećam više ništa prema njemu. Ne bih uradila to sa Ivanom da sam ga volela, verovatno sam se zasitila nekih stvari - pričala je ona.

- Koliko te je povredilo što je Ivan prihvatio 12.000 dinara? - upitala je voditeljka.

- Ivan ima seljačke fore. Nije me povredilo, ali nije trebalo da uzme. Problem je što se menja mišljenje, ali Ivan pokušava s ljudkse strane, sad smo drugari i želim da tako ostane. Mislim da Ivan želi da se fokusiram na njega i sebe, a sve ostalo da batalim, a ja ne mogu jer sam u ozbiljnim problemima - rekla je Nikolićeva, a onda završila u suzama.

- Kad je loše svi se okrenu protiv tebe i ne trebaju mi viđše. Iznenadili su me danas mnogi što se nisu snimili, niko iz porodice, bar sam sestru očekivala. Znaju oni da ja idem glavom kroz zid i da ne slušam nikoga - pričala je ona.

- Mislila si da ćeš da vidiš ćerku, to se nije desilo, da li misliš da je to tvoj bivši suprug odlučio? - upitala je Ivana.

- Jako se nadam da ću je videt. Ja bih za njega bila uvek tu u životu, nikad ga ne bih odvojila od deteta i dovela bih je da je on u ovoj situaciji. Ja znam da sam dosta manipulisana i da moj bivši muž sad možda likuje zbog nekih stvari, govorio mi je da ja živim u zabludi - govorila je ona, pa se osvrnula na Milovanov razvod:

- Imam dve opcije, prva je da ga je bio strah da mi se nešto ne dogodi sa drugim muškarcem, pa da mi je to rekao kad sam potpisala ugovor. Sad kad svedem na sve obe strane je povredio. Druga opcija je da sam ja njemu trofej i da mu je vrhunac života da dođe na televiziju. Uvek sam imala potrebu sa njom da razgovaram jer mislim da bih saznala svašta. Mislim da je lagao i mene i nju, jer je on uvek govorio da mene nije lagao. On je rekao da je ona htela da izvrši samoubistvo, bio je jako čudan u tom periodu, pa sam saznala da je bio u bolnici sedam dana, a on je tad dolazio kod mene. Tad sam se zgrozila, ali ja sam neko ko može da proguta toliko poganih stvari muškarcu. Nadam se da ću naučiti nešto iz ovoga. Provalila sam da zna jer je držala kafić, a ja sam tamo boravila, pa mi je skrenuo pažnju da tamo ne dolazim - pričala je Aleksandra.

- Taj tržni centar i vaš susret, da li si osetila neku mržnju? - pitala je Ivana.

- Osetila sam žensku isfrustriranost i kompleks. Mržu ne, ne mogu da grešim dušu, ali pogledala me je i otišla je da gleda veš. Ja sam ga pitala zašto ona gleda veš, ako nemaju odnose... Ja sam to shvatila kao provokaciju, ali možda je i kupovala. Ništa mu više ne verujem. Ja sad kad ga pogledam osetim gađenje. Ja sam osuđena kao da sam prevarila muža, ali on je oženjen čovek. Žao mi je samo što je to gledao - rekla je Aleks.

- Da li misliš da te on voli? - upitala je voditeljka.

- Ja mislim da me ne voli, nego ego, sujeta i ljubomora, ali i ja kao objekat neki i što me je neki drugi dodirnuo. Ja sam ga možda dva puta pitala da li će da se razvede, pa kad se posvađamo kaže da se nikad neće razvesti jer ja pravim probleme. Ja da ćutim bila bih srećna žena, ali ja ne mogu da ćutim. Ovo danas što je čestitao rođendan mojoj ćerki je vid manipulacije. Želi da ostavi utisak dobročinitelja. Normalno je da pomogne. Moje dete je živo i zdravo, ima oca, ima mene, dedu. On je menipomagao jer je bio sa mnom u vezi, a to je normalno. Nisam sa Ivanom razmišljala u tom pravcu, a što je najgore mislim da bi mi pomagao - odgovorila je ona.

Autor: A. Nikolić