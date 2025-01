Prolila reku suza: Peja priredio Eni hladan tuš, ona upala u očaj: Sad ti više nisam zanimljiva! (VIDEO)

Šok!

Ena Čolić rasplakala se zbog Jovana Pejića Peje, a Jordanka Denčić i Uroš Stanić pokušali su da je uteše.

- Pusti ga, kasnije popričaj sa Pejom - kazala je Jordanka.

- Ne mogu. On je mene povredio. Promenila sam se zbog njega, a on meni sad ovo radi. Promenila sam se totalno, ne radim ništa da ga povredim, a on govori kako sam negativna - kazala je Ena.

- Ena, Božić je. Ne smeš plakati danas. On danas treba da bude uz tebe, a ne ovako da se ponaša - kazao je Uroš.

- Ena, bolje da si meni rekla sve, a ne da ideš da se savetuješ sa drugima - dodao je Peja.

- Više ti nisam zanimljiva. Sada kada pazim kako se ponašam, sad te ne zanimam. Šta bi bilo da sam se ja oblizivala tvom drugaru, kao ti Dragani? - upitala je Ena.

- Ena, nema poente to što pričaš - kazao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.