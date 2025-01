Pustio bi klipove i sve... Aleksandra sigurna da bi joj Milovan uništio život ako bi ponovo ušla u vezu sa Ivanom! (VIDEO)

Detaljno analizirala situaciju!

Ivan Marinković i Aleksandra Nikolić osamili su se u dvorištu Bele kuće čim su otvorili oči i zajedno uživali u prvoj jutarnjoj kafi.

- Na snazi je to da me ne bi čudilo da ovaj iznese imena ljudi koje ne bi smeo i da on meni indirektno preti nekim stvarima, od snimaka do imena. Mislim da mi indikretno preti kad spominje ujaka i ne bi me čudilo da u ovoj fazi izgovara imena. Ja sam njemu pričala sve o sebi, on zna previše o meni jer sam mu ja pričala - govorila je Aleksandra.

- Šta nije dobro za tebe? - pitao je Ivan Marinković.

- Ja da sam sa tobom bliska koliko bih u nekom momentu želela on bi tako zinuo i sve bi zvonilo. On bi pustio klipove i sve. Naravno da mi to ne odgovara. Nemam problem sa klipovima, nego ja imam dete. On ne mari za decu. Ja sam se njemu samo zbog toga pre nego veče obratila, jer to su ženska deca. Baš mi se smučio, do 10 ujutru sam razmišljala šta sam sebi dozvolila. Ja se sklanjam od njega da on ne vidi tebe i mene - pričala je Nikolićeva.

- Ni ne možeš napred da kreneš dok u svojoj glavi ne središ - rekao je on.

- To je sređeno, sj*bao me je za čas - dodala je Aleks.

- Kapira ja tebe, ali razumi i ti mene. Kako da balansiraš da do toga ne dođe? Uvek mi odzvanja da je rekao bez obzira na to što je video sa mnom da mu to nije bitno, nego kad si prešla granica i tad je klupko napolju počelo da se odmotava. Sad je pitanje da li mu smeta tvoj i moj odnos ili je i bez tofga spreman na neke stvari da kaže - pričao je Ivan.

