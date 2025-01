Pakleno suočavanje u programu uživo: Dragana i Ena oči u oči nakon haosa zbog Peje, isplivala nova TAJNA! Još jedna veza je ugrožena (VIDEO)

Da li će zakopati ratne sekire?

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez. Njihovi prvi gosti bili su Ena Čolić i Jovan Pejić Peja, koji su se sinoć ponovo pomirili i nastavili svoju ljubavnu vezu.

- Šta se dešava? Da li ste zajedno i dokle ćete da se blamirate? - pitao je Terza.

- Svaki put je isto, oboje verujemo u to što kažemo, ali velike emocije i zatvoren prostor, različiti ljudi. Meni Dragana nije kriva za situaciju kad smo se posvađali, ali kad ne pričamo ona nema šta da traži sa njim. Postajem ljubomorna. Nema šta kao moja drugarica da sediš pored mog dečka, kad mi ne pričamo. Ona je otišla da plače, a ja je nisam ni uvredila - govorila je Ena.

- Mislim da je Ena burnije reagovala nego što treba, ali takav je prostor. Napolju ne živiš sa 50 ukućana. Ja nisam terao inat, znate mene. Ja ne volim da gledam pored koga sam seo, nisam imao veliku komunikaciju, pričali smo bezveze teme i mislim da Ena ne treba da bude ljubomorna. Ja sam 1000 puta rekao da se jedino Ena meni ovde sviđa. U svakoj vezi ima problema, hvala Bogu da nisu veliki problemi, bolje da se svađamo za stvarčice. Malo sam se promenio u emotivnom smislu, dajem joj dosta pažnje - dodao je Peja.

Munja i Terza su pozvali i Draganu Stojančević, kako bi iznela svoju stranu priče.

- Nisam izabrala da se sklonim od Ene, pogodila me je jedna rečenica. Rekla je da mene nigde nema, da sam došla ovde da budem do juna. Svaka je došao da bude do kraja. Enu volim kao drugaricu i ne mislim da sam joj pretnja - rekla je Dragana.

- Meni je krivo, treba da popričamo. Ona je sa mnom spavala u krevetu - dodala je Ena.

- Dragana, da li i se Peja sviđa? - pitao je Munja.

- Ne - poručila je Dragana.

- Čuli smo da ti se sviđa Rajačić, da li si Ena to prenela Đedoviću? - pitao je Terza.

- Da, ljudi su mi rekli da se družila sa Jelenom i da je to uradila, pa da to sad radi i meni. Nisam Đedoviću rekla tim rečima, ali nema veze

Autor: A. Nikolić