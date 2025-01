Munjez raskrinkan sa svih strana: Skočili na njega, pa se jednoglasno složili da nije nikakav prijatelj, on pokušao da se opere na sve načine! (VIDEO)

Raskinkan!

Milan Milošević dao je reč Stefanu Kariću, da prokomentariše sukob Borislava Terzića Terze i Danijela Dujkovića Munjeza.

- Pokazali su da nisu prijatelji, prvo što spominju majke. Drugo je da se oni posvađaju, ali majke nisu smeli da spominju. Pokušao sam da priđem, da smirim situaciju. Imali su već jednu takvu situacju gde je Munja prećutao, mislio sam da će i sad. Rizikovao sam da uđem u konflikt, a oni danas spuštaju lažno loptu. Mislim da ih napolju spajaju samo afteri, zato su se i družili.

- Meni je užasno da oni psuju majke jedan drugom , za mene to nije prijateljstvo. Rekao mu je da je uništio život, i to mi je glupo isto. Kako je on to uništio život, večeras je dobio živo zdravo dete. To mogu ja da kažem, ne ti koji je drugar, kakvu god nameru da je imao. Za to psovanje majke sam sad čuo, Terza mi je rekao sad da je Munjez njemu prvi opsovao majku - rekao je Đedović.

- Sinoć ga je izazivao na fizički kontant, moralo je obezbeđenje da dođe - rekao je Luka.

- Ne želim da komentarišem žustrije, jer će se oni pomiri, a ja ću ispasti grbav. Ne mogu ni da stavim sebe u tu situaciju, kada meni to ne može da se desi - rekao je Đedović.

- Ti se sladiš sa svakom našom svađom - rekao je Munjez, Kačevendi.

- Daj mi jedan dobar razlog. Terza nije trebao da se druži uopšte sa tobom, nije ni trebao da te zove na veridbu. Veći sam ja prijatelj Terzi, nego što ćeš mu ti ikad biti - rekla je Kačevenda.

