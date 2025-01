Terza priznao da broji sitno do izlaska iz rijalitija?! Dragani otkrio sve detalje, ovako mu prolaze dani na imanju! (VIDEO)

Dani će mu prolaziti kao godina?!

Borislav Terzić Terza proćaskao je sa Draganom Stojančević, te joj je tom prilikom objasnio da vreme u rijalitiju sprolazi sporije do maja, a potom proleti. On je ovim potezom jasno stavio do znanja da jedva čeka dan kada će izaći.

- Prođe januar, nekako i februar. Polako, brzo će proći - rekao je Terza.

- Valjda će brzo proći - rekla je Dragana.

- Do maja će proći i onda vreme leti - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.