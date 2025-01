Stavio sve karte na sto!

Učesnik Elite, Marko Stefanović otkrio je tokom svoje ispovesti u emisiji ''Pitanja gledalaca'' da je tokom svog odrastanja bio odbačen od strane svog oca Saše Stefanovića. On je kroz suze istakao da je njegov mlađi brat za razliku od njega dobijao sve neophodno, dok je on ostao željan svega i daleko povređen načinom na koji su ga tretirali u porodici.

- Bio sam odbačen. Dok su moji drugari išli na ekskurziju, ja sam u klupi sedeo s jednom devojkom. Ne bih mnogo o tome, ali moj otac je uzeo trideset hiljada evra iza mojih leđa, koje su moje pare. Te pare su nestale, nikad ih video nisam. Da li je to neka očeva ljubomora, ja ne znam. - Kad sam položio, otac nije želeo da mi da auto. Svaki roditelj bi bio srećan da mu dete pokaže želju da bude uspešan i vredan čovek. Ponižavao me je svaki put kad sam kao mlađi dovodio devoje. Uzeo mi je trideset hiljada evra, te pare su bile namenjene Sanji i meni. Pokrenuo sam tu priču sam. Pogodilo me je to što mi nije stiglo, ono što sam očekivao. Nisam hteo da stavim akcenat na to. Već kako je neko uzeo taj moj novac. Nisam nikada slavio rođendan, nisam išao na ekskurzije. Rođendan sam slavio samo kada je Sanja bila inicijator svega. Nikada nisam imao ni tortu za rođendan - kazao je Marko.

Upravo ovi povodom, Markov otac se javio redakciji portala Pink.rs, željan da stane na put tvrdnjama svog sina, te je istakao da su fotografije koje ima dokaz da njegov sin ne govori istinu, te idu u prilog priči da je ipak bio brižan otac.

- Osamnaesti rođendan sam mu pravio u granicama mogućnosti, ali je zaboravio izgleda. Pogodilo me je to što je pričao neke stvari, ali slike postoje da se dokažu neke stvari. Ima još mnogo sika, ali su ove trenutno kod mene - istakao je Markov tata.

