Osula rafalnu paljbu: Jelena Ilić osolila po Eni, pa udarila nikad jače na Ivana i Aleksandru: Glovo i prostitutka! (VIDEO)

Probudila se!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević kao i svake nedelje u Šiša baru razgovara sa učesnicima o njihovim najvećim tajnama u rijalitiju. Jelena Ilić naredna je progovorila o svom odnosu sa Urošu Rajačiću, a potom je osula rafal uvreda po Aleksandri Nikolić i Ivanu Marinkoviću.

- Jelena kako je? - upitao je Darko.

- Onako, ne znam Uroš me nervira. Ima ispade, pogotovo u prijateljskim odnosima. Ena mi je užasna, zamisli molim te sinoć me napuši, pa ode Urošu da se izvinjava. Ona mi je strahota ovih dana, naporna je, ne zanima je ništa šta se dešava, samo njena tema. Kad dođe Peja, onda malo patetike koju ona malo proda. Meni je ovo katastrofa, ali dobro biće poklona i ljubavi - rekla je Jelena.

- Čujem ogovaraju te po kući da si imala se*s sa Urošem pored Ivana? - upitao je Darko.

- Ja sam slobodna i razvedena, pored mene može da bude ko god želi. On je odvratan i ne zanima me. On i Aleksandra su mi odvratni, on je glovo dostavljač. Čujem da će ona da podigne pokrivač dok mi vodimo ljubav, da bi ona dokazala ko su ku*ve. Ja razumem da je ona navikla da joj se plaća za se*s, ali ja sam stvarno zaljubljena. Volim nekoga i prelepo mi je. Radim ono što rade normalno ljudi, a to što oni gledaju u tuđe krevete, to me ne dotiče. Mene samo zanima ako je Aneli glupača kao što oni kažu, zašto se onda udružuju da bi se svađali sa njom - rekla je Jelena.

- Zašto se ona udaljava od Ivana? - upitao je Darko.

- To je svima jasno. Njoj se dopada Mateja koji je divan momak i fizički i psihički, ali kad ne može Mateja, onda daj šta daš. Ivan Marinković je daj šta daš, pošto nikoga nije uspeo da smuva sem Branke na početku. On nju brani samo jer je s njom, a šta bi sve rekao o njoj da nije s njom. To je tek priča za sebe - rekla je Jelena.

- Šta ćeš ako Soni večeras ode? - upitao je Darko.

- Patiću jako - rekla je Jelena.

Autor: N.P.