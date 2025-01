Udario na svog druga! Terza smatra da je Jelenu UKANALIO odnos sa Ivanom, ona kuka zbog Rajačića: Jedino on može da me dotakne! (VIDEO)

Šok!

Bora Terzić stajao je sa Jelenom Ilić, te mu je ona kukala zbog Uroša Rajačića.

- Ima neke kretenske izjave i mnogo dobre stvari radi - rekla je Jelena.

- On je inteligentan, mnogo je pametan - rekao je Terza.

- Znam da ću da se mučim ovde još šest meseci jer samo on može da me dotakne...Čovek mi kaže da je izbrojao da je imao dok je bio napolju sa 30 riba, da je imao se*s. Nebitno, i da je bio sa 10, ja nisam bila ni sa kim, oni mi rekli ovde da sam ku*va - rekla je Jelena.

- Tebe je ovo zbog Ivana...Buđola i Buđolina - rekao je Terza.

- Znam, moji su poludeli, meni je samo zbog njih. Ja sam ušla ovde, mama mi se operisala...Kaže on meni, samo što smo ušli u vezu: "Ako zatrudniš, šta ima veze, imamo dete zajedničko šta god da bilo". On čovek pošalje poruku, ja mu odgovorim, njega nema 10 sati...On se svađa sa mnom jutros zbog neke glupe kutije, onda prolazi i kaže mi za Ivana: "Ovo je tvoja adresa", a ja Ivana ne mogu da gledam očima - rekla je Jelena.

- Njemu smeta sve to što ste vi izneli - rekao je Terza.

- Ne, nego on meni govori da imam problem iz prethodnog odnosa, da imam strahove. Ne, ja sam ovakva, ljubomorna, ja gledam gde on gleda, kada se napije i vidi da neka hoće da bude sa njim, on bi bio odmah...Nije mi trebala veza ovde, trebala sam da ostanem sama do kraja. Ja sam sve prihvatila, meni su ovde pričali da sam napolju bila najveća ku*va, meni to nije bio problem - rekla je Jelena.

- Ti si devojka koja je bila u nekom odnosu i slepo si volela - rekao je Terza.

- Munja me je tada mnogo povredio, stvarno nije osoba...On je spavao kod mene, spavala je i Izabela. Rekla sam mu: "Munjo, spavaj tu" i onda sam ja ku*va. Da sam bila napolju s nekim, ne bi mi bilo krivo. Ja sam takva, ne moram ni sa kim da budem, teram svoje. Sa Urošem sam se videla jednom u "Narod pita", ljubili smo se u autu i ništa nije bilo. Ne zanima me niko, zanima me samo Uroš - rekla je Jelena.

Autor: Nikola Žugić