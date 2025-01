Nema gde: Đedović uočio Ivanovu KONTRADIKTORNOST, Marinković ne zna kako da se iščupa (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević je naredno pitanje pročitao Anđeli Đuričić.

- Da li si svesna da se Ivanova ćerka stidi svog oca, a da si ti ponosna na svog oca? Da li reči Ivanove imaju vrednost? - glasilo je pitanje.

- Bilo mi je krivo kada se desila svađa s njim, ali je onda on izneo svoje pravo mišljenje. Posle toliko meseci, to je istina, ja sam čula ovde da se njega ćerka stidi...Naravno da sam ponosna na svog oca, imam i na šta da budem, a on nek se zapita zašto njegova ćerka nije ponosna na njega?! Ne znam za koga njegove reči imaju težinu - rekla je Anđela.

- Naravno da se sećam svega što sam govorio. Šta znači da je to pravo mišljenje?! Pravo mišljenje Anđela zna...Anđela Đuričić je već treću sezonu sa ovom šipkom u kičmi i pokazuje nam da je fina dama, a nije fina dama. Nikada neće moći da opere to što je uradila, sve i da je htela, ne vidim da nešto radi s Gastozom bolje. Između sezona verujem da radi loše stvari - rekao je Ivan.

- Šta je ovaj, FBI agent?! On je o meni iznosio sulude budalaštine. On dolazi pun informacija, nema nijedan dokaz. Budaletina koja se nalupala kao otvoren prozor. Bila je na jahti, pretpostavljam da jahta nije od tate, ni od prijatelja, šta tebe boli ku**c - rekla je Kačavenda.

- Meni je zanimljivije i veća mi je poenta to što je Ivan rekao da se nikada neće oprati od stvari koje je radila u šestici, a on je bio prvi koji je podržavao i govorio da je to ljubav - rekao je Đedović.

- Ja jesam podržavao, slažem se, ja se nisam čuo s njom, niti pratio šta ona radi u životu. Došla je poluucveljena u ovu sezonu, pa za mene to nije normalno - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić