Šok!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Eni Čolić kako bi prokomentarisala dešavanja sa sinoćnje žurke.

- Aneli ima pravo i jasno je što to radi, to nuđenje piva, pa sledeća scena kojoj sam prisustvovala, ja igram na bini, on igra sa njom. Nešto pričaju, smeškaju se jedno drugom, on je njoj rekao: "Polako sa tim pivom", to je za mene čist flert. Evo, sada mi nije dobro kada pričam o tome. Hvala Bogu pa sam bila pribrana da nešto ne uradim drugo, pa sam sišla kod Luke i Rajačića...Dizao je revoluciju, peo se po krevetu i napadao Kadru jer mi je rekao: "Šta sam te ja savetovao od početka?", da smo Đedović i ja njemu u dogovoru poturali Aneli - rekla je Ena.

- Kako ti sada toliko patiš, a sada sam te gledao, ti se sprdaš, a on dečko ovako - pitao je Milan.

- Pokazujemo drugačije jer sam ja loša, a on je dobar dečak. On je danas rekao kako su moje suze lažne, a pre neki dan je rekao da udaram na patetiku. Preteško mi je, preloše mi je, ne pokazujem to. Kada se najgore osećam, najbolje izgledam. Nisam došla ovde da patim i bolujem u ljubavnim odnosima - rekla je Ena.

- Je l' treba patetika, je l' da namestim glasić?! Ne znam šta da kažem stvarno, ja imam odvratan glas kako kažu neki. Bila sam čak i tu kada je nudio krevet, mislim da je to glupost oko kreveta. Ovo ostalo su stvari koje ja vidim i znam. Došlo je pet ljudi da mi kaže...Ja te nisam uvredila nijednoj - rekla je Jelena.

- Je l' moguće da misliš Ena da treba da budeš bitnija od nje - pitao je Milan.

- Ne, čak suprotno. Zamerio mi je to što sam ti rekla - rekla je Ena.

- Ja ustanem ujutru, pušim cigaru i pijem kafu, meni dolaze ljudi i kažu da sam se baš promenio. Ona meni zamera tu pušionicu...Ja sam bacio foru i rekao sam: "Zamisli da ti je dosadno, a u vezi si", mislio sam na to da kao da radimo nešto, ona odmah krenula na mene. Očigledno je bolja kada nije u vezi, jer govori kako je ja sputavam, kada se najbolje provela na žurki?! Sinoć kada nije bila u vezi, a u pola pet me je pogledala i pokazala mi nešto - rekao je Rajačić.

- Neću vas zadovoljiti mojim plakanjem, nećete me videti kako plačem. Tražila sam od njega, naravno da sam tražila, dozivala sam ga: "Pejo!". Ako je on u toj priči, stani uz mene, nikakva ljubomora, na šta da bude ljubomoran, na Branku?! - rekla je Ena.

- Meni je ovde sve jasno...Uroš Rajačić provodi vreme fantastično sa drugaricom, a kafu pije sam, valjda se pije kafa sa svojom ljubavi - rekao je Mića.

- S obzirom da me Milan pita za to povezivanje, ja to ne vidim...Enina i Pejina veza je 10 puta ozbiljnija nego što smo Ena i ja bili zajedno - rekao je Mateja.

- Mateja i ja se nismo svađali, mi smo funkcionisali top - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić