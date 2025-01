Brutalne reči Stefana Karića slomile Enu Čolić: Opalio joj šamar realnosti, ona doživela totalno pomračenje i u suzama urlala na sav glas! (VIDEO)

Opšti haos nakon raskida, ne prestaju da ratuju!

Stefan Karić u emisiji "Pitanja gledalaca" očitao je lekciju Eni Čolić.

- Da li vi vidite ovog momka na ovoj garnituri? On ulazi u ozbiljne teorije, on misli da na ruletu ne dobija da bi se svađao sa Enom. Misli malo na sebe. Ja da sam na Pejinom mestu ne znam kako bih reagovao na Enine prijatelje, Munja prvi ima dobacivanje, a od Ene nikad nisam čuo da je odbrusila. Mislim da treba da budeš poštena prema ovom čoveku, ako više to ne osećaš - govorio je Karić.

- Da li je realno da on u kupatilu bude sa Aneli, pije pivo sa njom, dođite nekad na njega. Niste fer prema meni, on je prvi počeo - vikala je Ena.

- Ne možeš da čuješ svaki put u životu ono što hoćeš. Trebalo je da promeniš neke stvari, takvo ponašanje ne postoji prema bivšim momcima, a šifre, grljenja, sedenje u krilu, naslonjanje - pričao je Stefan.

- Zašto muva Draganu, zašto muva Aneli, zašto igra sa njom? Kako to niko ne gleda? - urlala je Čolićeva.

- Je l' to demantuje? Sve ste radili - rekao je Stefan.

- Ona nije kriva, ja se povlačim i zamolio bih vas da ne komentarišete naš odnos - poručio je Peja.

- Treba da tolerišem tvoj svigeraj u vezi - dodala je Ena.

- Ponestalo je mastila za pečat u našoj vezi. Želim ja da budem srećan, prošlih pet puta sam gledao kako se ona oseća. Ona neće da se promeni, plače kad raskinemo i priča da će da se promeni - govorio je Peja.

- Ja se njemu nisam obratila, niti imam nameru. Kadra mi je rekao da je bio u pravu, a ja sam rekla da nije kasno da promenim svoje greške. Šta je tu provokacije? Kako on mene ne provocira kad na moje oči igra sa Aneli? Šta sam pijana mogla da uradim? Otišla sam kod Luke i Rajačića da se iskuliram - govorila je Ena.

- Kad sam joj rekao za pečat, odmah je otišla da igra sa Munjom. Munja je nebitan da bih ga ja smarao. Ena, ne zanimaš me - dodao je Peja.

- Ena ima slobodnije ponašanje kad se posvađaju, hoće da ga pecne. To sa Rajačićem jeste delovalo kao flert i muvanje - rekao je Mateja.

- Svi muškarci koji flertuju sa Enom nemaju poštovanje prema Peji. Ti tražiš da on bude muškarac, a degradiraš ga i flertovanjem ugrožavaš njegovu ličnost - pričao je Stefan Karić.

Autor: A. Nikolić