Haos!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Jovanu Pejiću Peji.

- Kako je to Ena za par dana od žene kojoj si hteo da praviš sinove, postala klošarka - glasilo je pitanje.

- Ja ovde ne uvijam u foliju, ne sviđa mi se njeno ponašanje za stolom, nije ista za stolom kao i u krevetu. Ja smatram da ona ovde folira, znači da je Ena osoba koja je u krevetu napolju, ja bih Enu iz kreveta oženio, ovu za stolom ne bih. Mislim da se folira i u drugarskom odnosu, ni to mi se ne sviđa, odatle su i potekle teorije zavere. Neka osoba koja se smeje dok ja ovde srčano reagujem, koja me ubacuje u svađu, a i to koketiranje s drugim muškarcima, mene to ne zanima i to je to - rekao je Peja.

- Hteo sam na konto teme prošle, da kažem za "PTŽ" i to, oboje su mi jako dragi, gledao sam da ne iznosim mišljenja i da se ne mešam, baš sam se klonio. Skoro sam bio izglasan da sam čovek koji zabada nos tamo gde mu nije mesto. Poštujem Peju, vidim da ima emociju, ima i ona. Nemam predstavu šta znači to "PTŽ" - rekla je Ena.

- Klasičan debilizam i ta veza i taj njihov odnos. Peja jeste primetio njeno ponašanje takvo, ona se tako ponaša od početka. Sada nije kockao, pa je obratio pažnju. Nije mi normalan odnos sa Matejom, da te ka*a, da se vi družite, pa taj što te ka*a sada dečko tvoj, da sedi sa vama. Troje muškaraca bi bilo sa Enom, a u svojim su vezama. Rajačić, Munja i Mateja koliko se napije i sigurni su da bi ona ušla u vezu s njima. Nije normalno, isto tako nas ubeđuju sve vreme da im ne smeta, ako je liberalna veza onda nema problema da se ćuškate i da bivši s kojima ste razmenjivali semene tečnosti sede pored vas. Meni to nije normalno! Ja sam saznao da mu je trebala bina za revoluciju, rekao je da ne vređa, vređao je Uroša, zaletao se na njega, govorio je da poštuje samohrane majke jer je i njegova, a onda je Eni rekao da bi prodala dete za rijaliti, a mi smo sve zaboravili zbog mile face - rekao je Đedović.

- Samo da pozdravim moju mamu koja me je upozorila na ovu osobu, hvala mama - skočio je Peja.

- Ja njemu ništa uradio nisam, ništa mu rekao nisam - rekao je Marko.

- Vi pričate da imate obraz i karakter, nemate ništa. Isto tako je rekao da vrlo dobro zna kakva je ona žena, aludirao je da je ku*va, pa je ušao s njom u vezu, pa gde je taj obraz, karakter i moral?! Lakrdija. On je mene optužio da sam poturio nešto, a to je bilo pre toga. Ja to nisam imao pojma, niti sam kome šta rekao, a oni nisu prijatelji ni sami sebi. Očigledno im je spaljen mozak od kocki i to je to - rekao je Đedović.

- Ja sam rekao da je mene majka upozorila na neke stvari. Mene moja majka za rijaliti nikada nije prodala - rekao je Peja.

- Jao te fraze, daj reci šta sam slagao?! Emotivan sam, plače, pa onda kažeš da će da proda dete za rijaliti, kao da je dete koza...Baki, šta si mi ti rekao za kocku?! Sad ćemo da čujemo tvoj drugar - rekao je Đedović.

- Ti mene sklanjaš od starijih ljudi, da bi se družio s mlađima - rekao je Peja.

- Nisi postojao dok nisi ušao u vezu, koje teorije zavere...Umesto da se fokusiraju na njihov odnos, oni su se fokusirali na neke druge stvari. Do sada se nisam mešao, sada ću da se mešam - rekao je Marko.

Autor: Nikola Žugić