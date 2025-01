Iskren do koske!

Dejan Đoković, ujak Ene Čolić i Gordana Goca Džehverović, poznatija kao mama Džehva, večeras su gostovali u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji kod voditelja Stefana Miloševića Pande i Maše Mihailović.

Dejan je prokomentarisao Enin flert sa Urošem Rajačićem i krah koji se desio sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Ona i Rajačić se druže, prijatelji su i on je njen omiljeni gad, kao što kaže. Neće tu biti ništa. Ona je zainteresovana samo za Peju, čak i sad. Ona je terala inat, ne zna šta će od sebe. Iz nemoći ona pravi gluposti, Munja, pita, pivo, smoki. Sujeta i ljubomora je kod svih, Ena je pokazala ogromnu dozu ljubomore, čak i na svoje drugarice - govorio je Enin ujak.

- Da li ima razloga da Ena bude ljubomorna na Aneli? - pitala je voditeljka.

- Ne, ona je iznad i ne znam zašto se stalno valja u tom blatu. Najmanje mislim da Peja ima veze sa tim sukobom, vidim da je Eni muka čim Aneli počne da izlaže. One nisu na istom intelektualnom nivou - rekao je Dejan.

- Oni su oboje u teorijama zavere, vezuju se za neke datume, a ja verujem da je to koicidencija. Ispada tako... Kad se Ena vratila i dobila procente, kod njega je biladrastična razlika, promenio se i otvorio ka njoj. Video sam i ja to što ona vidi da se dešavalo. On previše dozvoljava da ima spoljne uticaje, da li je to porodica ili njegovi savetnici Aca, Baki, Ivan, koji ga filuju i pune mu glavu. Nije sav svoj, ne vodi se sam sa sobom. On hoće da se dokaže drugima, ide po kući i priča - govorio je ujak Ene Čolić.

- Kakvi su vam komentari na oglašavanje Peje i Zlate? - pitao je Panda.

- Od samog starta imaju pozitivno mišljenje o Eni, davali su podršku i u vidi izjava i pokolona. Videli su da imaju podršku i značilo im je dosta, ali to nije bilo dovoljno - dodao je Dejan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić