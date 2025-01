Gde je čovek koji je opčinjen Anđelom? Aneli prekipelo da sluša Gastoza, on ne prestaje da pljuje sve oko sebe! (VIDEO)

Haos u emisiji!

U toku je emisija "Pitanja novinara", Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenim problemima u vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Prihvatiću ako nešto pogrešim, nisam savršena - rekla je Anđela.

- Jesi savršena, kad ikačeg iz toga ja ću da ti kažem. Ja imam pravo kao tvoj dečko, ne Darko i gledaoci - dodao je Gastoz.

- Normalno, ako mom dečku nešto smeta ja ću da promenim. Neće da dolazi do toga, face će mi biti normalne. Naravno da ću da ispoštujem to. Ne, tako što neću da igram, nego će biti sve kako jeste i ništa izvan toga - govorila je Anđela.

- Ljudi koji negativno komentarišu pričaju da si se smučila Gastozu i da on više ne može da se folira i da te trpi. Da li te to pogađa i navodi da razmišljaš o pripremi za raskid? - upitao je Darko.

- Ne, mene kad nešto golica ne mora niko ništa da mi kaže. Ja ne vidim njegovo drugačije ponašanje. Naravno da postoje trenuci kad je nervozan i ne želi da se vređa kad to kažem jer provodimo 24 sata. Ja sam prihvatila kad je to bilo kod mene. Neko kad vidi da je vileneo za mene uhvate se za to, a ja to ne vidim i ne osećam - pričala je Anđela.

- Jedino te sline mogu da se uhvate za to, 95% ljudi to ni ne radi - besneo je Gastoz.

- Postoji par ljudi koji i kad smo najgori i najbolji, uvek smo najgori. Verujem da postoje ljudi koji su dobri sa nama, a sa strane komentarišu - rekla je Đuričićeva.

- Ovo je njegova nemoć. Gde je Gastoz koji je rekao da neće da pije i da mu za Anđelu ne treba alkohol? Gde je Gastoz koji je bio opčinjen Anđelom? - dodala je Aneli, ali su onda usledile reklame.

Autor: A. Nikolić