Zlata Petrović priznala zašto je sinu Peji skrenula pažnju na Đedovića, pa otkrila sve o pozivu s Marinkovićem: Sramota je što nije ustao i rekao...

Učesnik "Elite" Jovan Pejić Peja izazvao je pravi haos u Beloj kući kada je pre nekoliko dana tokom rasprave sa Markom Đedovićem rekao da ga je njegova majka, pevačica Zlata Petrović, uoči ulaska u rijaliti upozorila na njega.

Đedovića je to izrevoltiralo, budući da je Jovanov otac Zoran Pejić Peja zvao Marka uoči njegovog ulaska u rijaliti uz molbu da bude uz njegovog sina, da mu pomogne i prenese određene poruke, što on nije učinio. Đedovića je još više izrevoltiralo saznanje da se Zlata, navodno, oko učešća svog sina u rijalitiju konsultovala sa Mikicom Bojanićem, koji je bio učesnik "Zadruge 6", kao i Ivanom Marinkovićem, aktuelnim učesnikom "Elite".

Tim povodom kontaktirali smo Zlatu Petrović, koja nam je objasnila da, kada je sinu rekla da obrati pažnju na Đedovića, nije mislila ništa loše, naprotiv.

- To su tako neke gluposti... Nikada u životu ni za koga ružnu reč nisam rekla. Kada je Jovan ulazio u "Elitu", u pozitivnom smislu sam mu rekla:"Sine, Đedović je tamo godinama, čovek već poznaje šta i kako. Obrati pažnju na njega", ali to je bilo u tom kontekstu. Ne znam da li me je Jovan dobro razumeo ili ne. Nikad nikoga nisam zvala... Jesam Bojanića, jer oni su moji kućni prijatelji pedeset godina, mi dvadeset godina kod njih letujemo. Što se tiče Marinkovića, pitajte ga, nekad ustane i neka kaže - počela je priču Zlata za Pink.rs.

- Nikad ga u životu nisam zvala. Čovek je video da su me slikali na Pinku... Ja ga znam još dok je Goca Tržan živela u Mirijevu, dva-tri puta smo se videli, ćao-ćao... Sedela sam kod kuće, on me zvao, ja mu kažem:"Otkud ti", kaže on meni:"Drugarice, ulaziš i ti? Biće mi drago ako ulaziš, da je tamo neko koga ja znam", ja reko':"Ne, ali neko moj ulazi", čak nisam ni rekla da ulazi Jovan. Rekao mi je:"Dobro, ko god da je tvoj, bar ćemo se tamo sa nekim tvojim družiti". Citirala sam, cela priča je, eto, toliko trajala. Moj Jovan je čuo da ja to pričam, on je bio gore na spratu, možda je mislio da sam ja njega zvala. Možda je pogrešno shvatio i pogrešno rekao tamo. Ja nisam zvala Ivana, već Ivan mene. Neka ustane, to je sramota što nije ustao i rekao:"Izvinjavam se, ja sam Zlatu zvao, a ne ona mene". Kunem vam se, to je cela priča - objašnjava Zlata.

Kada je reč o Mikici Bojaniću, Zlata nam je objasnila da se nije konsultovala sa njim oko učešća svog sina u rijalitiju, već samo oko osnovnih, tehničkih stvari.

- Bojaniće nenormalno poštujem i volim, oni mene takođe, kućni smo prijatelji. Uvek se čujemo, bar jednom mesečno. Nemam potrebu nikome da se pravdam, ali Mikicu sam pitala samo ono najosnovnije - budući da Jovan naprasno ulazi, pitala sam ga, pošto je sveže izašao iz rijalitija, kako se nose stvari, šta da ponese, šta sme, šta ne sme, koliko čega... To je sve. Mene nije interesovalo ko ulazi još tamo, niti sam znala, niti zna Mikica. On mi je objasnio šta sme, šta ne sme, koliko garderobe da mu spakujem, zimske, letnje... Najosnovnije stvari sam ga pitala, ništa više odim toga. Šta ja da se konsultujem, pa mene je život naučio svemu i svačemu. Šta sam imala da kažem svom detetu, ja sam mu rekla iz svog iskustva - zaključila je pevačica.

Autor: Darko Tanasijević