Zapušio usta mnogima: Đedović stao uz Aneli i otkrio koliko mu je draga, zbog ovog poteza je Enu izbacio iz takta! (VIDEO)

Ovome se Aneli i nadala!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Đedović koji je dao svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Aneli Ahmić i Mateja Matijević.

- Ja neću biti preterano zanimljiv večeras. Imam izliv gluposti na mozak od večeras. Komparacija njega i Ene je Bože me oprosti. Ja na drugačiji način gledam učešće ljudi u rijalitiju. Meni se sviđa što se Aneli svađa sa ljudima, sa Aneli sam top. Meni je ona draga i ja nju volim i napolju smo bili dobri i ovde smo dobri. Mene ona nije nikad izdala ni prodala, ne mogu da kažem da je ružna, ni kvarna kada nije. Meni je ona jako draga, nemam šta da oduzimam i dodajem. Vređaju i nju, vređa i ona njih. Ja sam za to da kad ti neko nešto kaže, da vratiš tri puta više - rekao je Đedović, pa dodao:

- Što se Mateje tiče, on je iskompleksirani egocentrični ku*var. Druga stvar u odnosima sa drugim ljudima kada ne vadi onu stvar već se svađa i oštar je na jeziku. Nikada nije bio lažan i krio da želi devojku na jednu noć. Njihov odnos mi je smehoteka. Sve mi je na početku počelo i završilo se. Jako mi se sviđa kad se iskompleksiran, pa mu uši pocrvene i najzad kaže šta misli. Kao i Karića kad bocneš isto tako i Mateju, oni kažu šta misle. Više volim Aneli zato ću nju i ostaviti - rekao je Đedović.

- Matke znaš da si ovde jedan od mojih omiljenih ljudi i drago mi je da si počeo da se crveniš i rumeniš, postaješ pravi muškarac. Neke stvari koje ti zamerim, uvek ti kažem sa strane. Smatram da imam prava da ti zamerim jer smo dosta vremena proveli ovde zajedno. Ne vidim te ovde kao nekog ko igra rijaliti i ko je fejk. To što si uradio sa devojkom znaš i sam da sam te osudio i da nije bilo lepo. Želim ti da ostvariš svoje snove i uspeš u svemu što poželiš. Drago mi je što ovde nisi mogao da nađeš svoju srodnu dušu - rekao je Karić, pa dodao:

- Aneli i ja smo imali neki sukob na početku, pa se sve to promenilo od Nove godine. Smatram da si se i ti promenila od dolaska tvoje sestre, vidim da više nemaš one tvoje napade i sve to, sem kad odeš u izolaciju. Mislim da trebaš više da komentarišeš, ne sviđa mi se kad znaš da se neko preko tebe inati nekom drugom, a ti sve to prihvataš - rekao je Karić.

- Ja to nisam videla kao inat, on je meni drag i ja ću uvek biti kulturna prema njemu - rekla je Aneli.

- Prošli put sam te sačuvao, ovaj put ću sačuvati Mateju - rekao je Karić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.