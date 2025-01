Psihopatski me gleda: Aleksandra raskrinkala Milovanove tajne signale, otkrila kako je provalila da je i dalje lud za njom! (VIDEO)

Obelodanila sve detalje!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Aleksandru Nikolić, sa kojom je razgovarao o žestokim sukobima sa Milovanom Minićem, vezom sa Ivanom Marinkovićem, ali i o haosu koji je napravila u Beloj kući svojim ponašanjem i flertom sa ostalim cimerima.

- Je l' voliš i dalje Milovana? Sandra to priča - rekao je Darko.

- Ne, nisam to znala. Jako je čudno, Ivanu sam rekla juče da mi je čudno jer je to, ali vidim da radi sve kontra. Možda je on takav stvarno bio, a ja nisam znala ili radi sve što će mene da unesreći. Ako je neko na mojoj strani, tako je i Slađi zamerio. On bi boleo da niko ne bude dobar sa mnom. Ja mislim da on to sve radi namerno da bi mene povredio i da ode protiv sebe samo da meni bude loše - govorila je Aleksandra.

- Svašta je izneo o tebi, znatno manje si iznela ti o njemu. Koliko te pogađaju te stvari? - upitao je Darko.

- Jako. Ja nisam svesna još da se ovo dešava i da je otišlo tako daleko. On mene psihopatski gleda kad smo Ivan i ja zagrljeni. Sigurno je da je njemu najneprijatnije, ali baš me briga posle svega što je za mene izneo i priznao neke stvari koje nisam znala. Da li se on pitao kako se ja osećam kad je za mene govorio gnusne stvari? Ja nekad kažem Ivanu da mi ga je žao. Kad splasne i kad je tih vidim da mu je žao, jer ga poznajem, ali on to i dalje radi - dodala je Nikolićeva.

- Da li on izbeagava razgovor da se ne bi slomio? - upitao je voditelj.

- Da. Ja vidim da je on slab na mene i to jako, samo je jako ponosan i dobro se nosi. Takav je on bio i napolju kad se posvađamo, neće prvi da se javi, ali ja ga znam i znam da me i dalje voli. Nikad nikog nije prošla ljubav preko noći, a on to ne bi priznao živ. Ja njega osetim, znam ga tolike godine... On na žurci nije skidao oči s mene, ali ja sam opuštena to vidim ili ne, a u zadnje vreme pazim da ne gledam - pričala je ona.

- Da li tvoje postupke shvata kao male signale ili hoće da pokoleba Ivana? - pitao je Darko.

- Prvo je hteo da me ogadi, ne samo njemu, nego muškom rodu. On je to radio i napolju, pa kad se dere i vređa me dovede me u to da sumnjam u sebe i kažem da sam pogrešila. On se nadao da će na taj način da me dovede u stanje da padnem u depresiju, pa da kažem da nisam trebala to da uradim, ali on to nije doživeo. On je sad u čudu šta se meni desilo. On pored mene nikad nije bio ponižen, uvek sam ga podizala i činila ga većim muškarcem, a posle mene će da se vrati na fabrička podešavanja - govorila je Aleksandra.

Aleksandra se dotakla i Milovanog priznanja da je sve vreme dok je bio sa njom bio intiman i sa svojom suprugom, što je nju jako povredilo.

- On je meni od starta pričao da nemaju to i da su nezainteresovani jedno za drugo, poverovala sam jer raznih brakova danas ima. Da li misliš da svi imaju odnos sa ženama koji ih varaju? Verujem da to postoji. Mene je zabolelo jer je on meni uvek prebacio, zašto me je zvao bivši muž, ko je bio u teretani, to je bila preterana ljubomora. Kad već spavaš sa mnom i ženom, odakle ti to pravo? On je meni rekao da je prvih šest meseci imao odnose, a da posle toga nije imao odnose sa njom. Tad meni još nije bilo stalo do njega, nije mi bilo teško da prihvatim - govorila je Aleksandra.

- Šta si se žalila Rašku na Marinkovića? - pitao je Darko.

- Pitala sam za san, ne znam šta sam se žalila, možda da nema razumevanja za mene i kao da ne želi da se ni sa kim družim - rekla je Nikolićeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić