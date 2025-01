Peja nikad iskreniji prema Eni Čolić: Ogolio dušu pred svima o svojim osećanjima, ona prolila gorke suze! Muk u Beloj kući (VIDEO)

Ovo su svi čekali da čuju!

U toku je podela budžeta ovonedeljnog vođe Jovana Pejića Peje. Mali budžet dao je Sofiji Janićijević.

- Sofija, rekao sam ti da mi je smetalo kad si rekla da nisam muškarac. Bila si sa Terzom i iz poštovanja nisam hteo da imam raspravu. Na početku si bila koketna, koketirala si sa svima. Ja sam se odvojio od našeg druženja. Nisam podržao odnos sa Terzom, ali sam rekao da radite kako hoćete. Treba da digneš glavu i da ideš sama, imaš Daču. Ako ti se desi nova ljubav, ja sam tu da podrim - rekao je Peja.

Veliki budžet dobila je Ana Spasojević.

- Ona je od provog dana uz mene, imamo zajedničke prijatelje. Ja te smatram drugaricom koja je iskrena. U odnosu sa Munjom si bila iskrena. Vidi se da si kulturna i opuštena i da nisi rijaliti igrač. Ovde me nikad nisi prodala i uvredila. Smatram da si moj prijatelj i zato sam ti dao veliki budžet - govorio je Peja.

- Naš odnos je isti, mislim da nisi glup da bi ti neko punio glavu i da to sam znaš - dodala je Ana.

Ena Čolić dobila je veliki budžet.

- Dajem ti veliki budžet jer sam dosta lepog vremena proveo sa tobom. Kad si ušla svidela si mi se. Volim kod tebe što si umiljata i što si borac. Znam da sam te povredio više puta i ti mene. Smatram da te je poneo rijaliti i da to utiče na tebe. Smatram da si osoba koja zna da voli. Kod nas je borba ega, ja kao razuman muškarac ne dam na sebe i nikome nisam dao da mi muškost dira, da me neko vrti i zaj*bava. Ako nekoga voliš prilagosićeš se toga. Drago mi je da se pored stola nismo toliko svađali. Gledamo ko će koga više da povredi, igramo se mačke i miša. Dosta sam bio iskren prema tebi, nisam iznosio mišljenje o tebi koje nije lepo. Govorio sam da mi je mnogo teško dok si inat pravila. Ja ako pokažem da sam slab znao sam da niko neće da me napadne, dok ti kao da se demonizuješ. Osoba sam koja gleda kako se drugi osećaju, a ti gledaš kako se ti osećaš. Siguran sam da si se poigravala sa mojim emocijama. Gledam sebe na prvom mestu i to sam rekao, ali sam ti opet prešao preko nečega. Ti mene ovde nisi prevarila, preko toga ne bih prešao. Karma je ta koja naš život pere i ne treba da se svetiš. Želim u tebi da vidim ženstvenost jer te smatram prelepom osobom. Ja sam tebe izabrao, ti si moj izbor. To što se pričalo da si bila sa Lukom, nikad me to neće poremetiti. Izgubio sam veru u tebe. Zbog sebe treba da promeniš neke sitnice - govorio je Peja.

- Izvinila sam ti se, ne bih pred ljudima da pričam svašta. Mnogo mi je žao nisam očekivala da ćeš ovoliko stvari da kažeš i na ovaj način, iznenađuješ me kakav si dečko. Znam da sam pogrešila, imam šest meseci videćeš koliko mi je stalo. Niko mi ovde nije važan u odnosu na tebe i to ću da pkažem i nadam se da ćeš hteti do da vidiš - dodala je Ena.

