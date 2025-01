Brutalan sukob za sam kraj! Kačavenda urnisala Ivana, koji je PONEO titulu osobe koja se na jedan način ponaša za stolom, a na drugi van njega (VIDEO)

Nimalo ga ne štedi!

Učesnici "Elite" u subotu su glasali za osobe koje se na jedan način ponašaju kad su za crnim stolom, a na skroz drugačiji kad su van njega, a glasali su i gledaoci putem Pink.rs ankete.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je da se na prvom mestu našao Ivan Marinković, a reč da prokomentariše ovaj sud naroda dala je Mileni Kačavendi.

- Jeste, ja sam pričala iz mog iskustva, ali nije to Ivana samo sa mnom, to je i sa drugim ljudima. Ove godine je tačno pokazivao, kao kada je bila ona faza sa Jelenom, sa svima je spuštao loptu, mimo stola je pričao i to. Za stolom je glumatao ovde nešto, a mimo stola isključivo kada je slab jer ne može da ratuje. Sto puta sam se pitala šta on tupi, on toliko žvalavi i tupi i nikako da poentira. Prdnuo si u čabar, ti si mi fuj. Za stolom sa Milovanom sve nešto dža-bu, a kada nema Aleksandre tu je s njim, puši - rekla je Kačavenda.

- Hvala gledaocima, ova budaletina više ne zna ni šta priča, govoreći o sebi, govoriš o drugima...Što se mene tiče, ono što se dešavalo i prošle sezone, kada im uletim klizeći, a sada ću tek da uletim, a do sada sam bio miran i izbegao sam Aneline i Gastozove fanove - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić