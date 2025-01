Ti si preljubnica, a ja ljubavnik: Luka konačno priznao šta ga koči da sa Sandrom ozvaniči vezu, progovorili o njenom mužu (VIDEO)

Otvorili sve karte!

Luka Vujović posavetovao je Sandru Obradović da ne ozvaniče vezu sve dok njoj ne stignu papiri da je razvedena.

- Ti si preljubnica, a ja ljubavnik ako ozvaničimo vezu. Moraćeš sve da opravdaš. Ja tebe sve razumem, ali je to tako. Biće da mi je bio problem da sačekam da se razvedeš. Ja gledam prvo tebe u svakoj situaciji - govorio je Luka.

- Ja sam rekla da gledam sebe, pa tek onda nas - dodala je Sandra.

- Ja bih išao protiv mog karaktera. Ti treba da imaš taj stav i da ne mislšiš da je to glupost. On i da ima njih deset, bitna si ti, to nikog ne zanima - rekao je on.

- Mi nismo bili zajedno ni pre nego što je on otišao tamo(u zatvor). On meni to nikad ne bi uradio i ne bi mi vratio na taj način jer ja ništa nisam kriva. Ti neke stvari ne znaš, ne bih ga nikad pljuvala zbog Luke (sina) - dodala je Sandra.

- Ona moraš da trpiš tebe da pljuju - dodao je Vujović.

- Trpim ceo život, baš me briga više drugima da ugađam i da trpim - nastavila je ona.

- Ti se meni sviđaš, znaš to. Ako nešto bude sa tobom, a ne može jer bi nam trajalo 10 dana jer bi nas urnisali za stolom. Ti i ja bismo se prvi put posvađali sa stolom, napadali bi nas, a ja bih te branio. Bolje da me napadaju jer sedim sa drugima. Mi sad nismo zajedno. Ti imaš muža, a ja sam razveden crno na belo. Da li vidiš pakao koji se napravio Aleksandri? - govorio je Luka.

Autor: A. Nikolić