Nek ova domina jaše konja i neka ZAČEPI: Grofica urnisala Ivana Marinkovića! Natrljala mu na nos njegovo očinstvo, pa udarila i na Aleksandru Nikolić!

Aneli Ahmić, aktuelna učesnica "Elite 8", često je tokom prethodne sezone ulazila u žestoke rasprave sa Ivanom Marinkovićem, takođe aktuelnim učesnikom "Elite 8", u kojima su pljutšale uvrede na sve strane.

Naime, tokom jučerašnje "Debate", došlo je do još jedne žestoke rasprave, u kojoj je Ivan provukao i malu Noru, Anelinu ćerku, što možete pogledati u nastavku:

Sada se za Pink.rs, po hitnom postupku, oglasila Grofica, Jasmina Ahmić, Anelina majka, koja nije štedela reči na Ivanov račun.

- Gledaj mamu, uzmi ćerku, e on je ovaj put pogodio dvoje nakarada koje dolaze do izražaja se*som po kući i vređanjem učesnika raznim psovkama. Šta reći za čoveka koji nije žvaku kupio deci svih ovih silnih godina? Preživljava na lažima po rijalitijima. Neka začepi labrnju i neka ova domina jaše po pušionici po konju. Aha, zaboravih, ova njegova se liže i sa ženama, to je sama rekla - rekla je Jasmina, Anelina majka, za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić