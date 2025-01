Nemoj da se zainatim, pa da budem s tobom: Terza popucao po šavovima zbog Sofije i Gastoza, pa priznao da je i dalje voli! (VIDEO)

Jezik brži od pameti!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aleksandru Nikolić.

- Čega se pametan stidi, time se budala diči. Da li misliš da deca mogu da gledaju tvoje igre i uče od tebe? - glasilo je pitanje.

- Ne znam zašto ljudi to misle. Deca mogu slobodno da uče od mene - rekla je Aleksandra.

- Ovo je odron jedan koji je umislio da je bitan. Koja budala se još diči kakva je u krevetu? Bože me oprosti - rekla je Jelena.

Naredno pitanje bilo je za Borislava Terzića Terzu.

- Terza, sećaš li se koliko si se brinuo na početku veze sa Sofijom da će te ona ostaviti, a na kraju si ti taj koji si nju ostavio. Kako si uspeo tako da glumiš? - glasilo je pitanje.

- Ja nisam glumio ljubav. Ja sam se zbog deteta sklonio i sklonio bih se od svake - rekao je Terza.

- On je meni okrenuo leđa, ne znam kako je mogao da pomisli da ja imam emocije prema drugom dečku? - upitala je Sofija.

- Ne laži, svi znamo šta si pričala. Ne znam kako ne shvataš da me ne zanimaš? Žene me više ne zanimaju - rekao je Terza.

- Ko je tebe uopšte pitao da li te zanimaju žene? - upitala je Milena.

- On je dečko meni pričao sve bajke. Pričali smo gde bi živeli, pričali smo gde ćemo putovati. On je mene lagao sve, on je toliko bio bitan da ni nisam znala ko je on, a bio je ovde tri godine. On očigledno ne zna ko je moj otac, ko je moj ujak čim daje sebi za pravo da priča ovakve stvari o meni - rekla je Sofija.

- Nemoj da se zainatim sad da budem s tobom - rekao je Terza.

- Ti ne možeš da budeš sa mnom - rekla je Sofija.

Autor: N.P.