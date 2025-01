Anđela otkrila Đedoviću ŠOK detalje: U šiframa mu priznala da je Gastoz pikirao Sofiju, ubeđena da je ona sledeća meta! (VIDEO)

Posložile su joj se kockice!

Anđela Đuričić ćaskala je sa Markom Đedovićem o svom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom koji je on pre samo sat vremena okončao, a ona je sada u šiframa otkrila svoju teoriju zbog čega je došlo do raskida.

- Oće, oće srce - rekla je Anđela.

- Šta? - upitao je Đedović.

- Ne mogu da ti kažem, ja bih, ali ne mogu da ti kažem tu rečenicu. Sve će ti biti jasno jer će ti ta osoba sve potvrditi. Ja ne mogu Marko, ne mogu - rekla je Anđela.

- Bože, kao da je naučna fantastika - rekao je Đedović.

- Ta rečenica jedna mi opisuje sve i ja sam mislila da je to nerealno. U svakom slučaju daleko bilo, ali to kad ti je suđeno, onda je suđeno. Nešto ima veze sa tom osobom, malo, malo, pa nešto. Ja sve kao ma kao nema šanse - rekla je Anđela.

- Je l' si vremena uklopila? Nervoza, nerviranje i tako to - upitao je Đedović.

- Da, kao slagalica. Imam događaj i zašto, kad, kako. Samo mi fali nastavak, videćemo u narednih petnaest dana - rekla je Anđela.

- Ne mogu da verujem u pi*ku materinu, da nije namerno? - upitao je Đedović.

- Nisam videla ništa, šta si video? - upitala je Anđela.

- Da nije namerno ono ponašanje - rekao je Đedović.

- Šta je tebi tu čudno? Izabrao dečko sebi društvo, Dača, puši cigaru - rekla je Anđela.

- Ne znam, čudno mi je je*ote. Ovo mi je nešto naprsno, čudno, odjednom - rekao je Đedović.

- Šta? - upitala je Anđela.

- To druženje - rekao je Đedović.

- To je sve slučajno, ništa ti to nije. Ide leti vreme, veruj mi 15, 20 dana znaš kako će da prođe, kao ovih 15 što me trpeo. Pogledaj kad je on to rekao pre 20 dana i sad ovo, to se tako uklapa, to je tako savršeno posloženo. Samo taj momenat nije uspeo da mi budemo prijatelji, kakvi mi prijatelji, nikad naravno. To ne može da se desi u dva univerzuma - rekla je Anđela.

- Ja sve mislim da je on to u besu izgovorio - rekao je Đedović.

- Ne, ovo je sad on pravi, šta god da radi. Ovo je njegovo pravo ponašanje i biće. Naćiću ja način da ti kažem - rekla je Anđela.

- To ako se desi, to bi mi stvarno bilo grozno - rekao je Đedović.

- Meni je neverovatno, ali ja bukvalno sve očekujem. Ja očekujem da on sutra uzme i na moje oči da se iz*ebe, ja mislim da je to on. Mislim da hoće da se sprda i zaje*ava i da ovo nije njegova šoljica čaja - rekla je Anđela.

- Kako to odjednom? - upitao je Đedović.

- Pa od sad sam se*atorka, nisam do sad bila. Mogla sam jednom da omašim, ali više nikad. Sve ja dobro posmatram, ali nema veze ja se stvarno ne ljutim - rekla je Anđela.

- Ako je tako, onda je stvarno van pameti. Ti tako sigurno to govoriš, ali ja ne verujem u to - rekao je Đedović.

- On je za mene kukavica. Klasična kukavica koja me navukla i sve je preko noći odjednom postalo loše, to je za mene kukavica - rekla je Anđela.

Autor: N.P.