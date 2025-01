Haos!

Nakon što je Darko Tanasijević razgovarao sa Nenadom Marinkovićem o njegovom raskidu sa Anđelom Đuričić, voditelj je pozvao i nju da i ona prokomentiše celu situaciju.

- Da li si očekivala da će te on danas ostaviti, i koliko dugo očekuješ takav ishod? - pitao je Darko.

- Raskinuo je sinoć, a obavestio me danas. Nisam mogla da shvatim, nije imao odgovor na neki svoj postupak, pa je na perfidan način prebacio na mene i na dve kockice čokolade. Nikada ne bih tako nešto uradila svom partneru. Razočarao me je sinoć, dugo sam razmišljala o svemu, da on mene nije pozvao, pozvala bih ja njega da popričamo, ali ne sa namerom da ostavim. Kritikuje me mesec dana non stop, nisam ni ja divna i svesna sam svojih mana, ali ne treba neko da mi to stalno govori. Kada tako izvileni na mene, imala sam nekad osećaj da me ne podnosi. Njegova nervoza je pojačana u poslednjih mesec dana, pričala sam o tome, verovala sam da je razlog nešto drugo, a ne ja. On nema emociju prema meni, shvatila sam to kada sam posložila sve kockice - rekla je Anđela.

- Da li si sada sigurna da je samo pripremao teren za raskid? - pitao je Darko.

- Da, posložile su mi se kockice. Ugasile su mu se emocije prema meni, a možda i ima emocije prema nekom drugom. Nisam to osetila, ali me ne bih iznenadilo da legne ovde sa nekim, on to voli njemu to nedostaje - rekla je Anđela.

- Evo ona sada pi*a na način kako sam ja nju osvojio, pa vi posle budite dobri - rekao je Nenad.

- Drago mi je što sam upoznala i Nenada i Gastoza. Nikada više ne bih porazgovarala sa njim, razočarao me je. Mislim na poslednjih mesec dana. P'rvo me je očarao, ali to više nije isti Gastoz koje je bio na početku. Smatram da sam ja ostala ista ona Anđela, sada se čak i suzdržavam. Mogao je da kaže lepo da me je izdegustirao, da želi drugo nešto, a ne da se priprema na raskid - rekla je Anđela.

- Ona sada opet priča u moje ime, lepo sam rekao da imam emocije - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.