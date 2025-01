Za 20 dolara gleda kako ljudi... Milovanu pala roletna, obelodanio Aleksandrine najprljavije fetiše! Od šok priznanja celoj kući vilice popadale do poda! (VIDEO)

ŠOK!

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Milovanu Miniću, kako bi prokomentarisao Aleksandrino izlaganje.

- Nisam pričao o našim seksualnim odnosima. Što se tiče ostalih devojaka u kući, to su gluposti

- Polemisalo se o tvom očinstvu - rekao mu je Darko.

- To su gluposti, nema veze sa vezom. Nisam pričao da ne volim da idem sa njim na putovanja. Govorili su mi i da sam kockar, i to je glupost - rekao je Milovan.

- Da li si očekivao da će Ivan da ti drži pridike o tvom očinstvu? - pitao je Darko.

- Očekivao sam, ali nije me briga. On ne briga, on ne brine ni o svom detetu, ni o njenom. Pitaj Aleksandru kako se zarađuje u Tetovu, valjala se sa tri devojke po krevetu, pričala da je htela majka da je podvodi. Oni će meni da pričaju o očinstvu. Njena majka je rasturila brak zbog traktora - rekao je Milovan.

- Meni je žao njegove žene koja je ovo trpela 15 godina - rekla je Aleksandra.

- Oćeš da pričam još o tvojim fetišima? Za 20 dolara je gledala kako čovek vrši nuždu i pije svoju mokraću. Jel vidite šta je ona spremna da trpi za 20 dolara. Neka sam ja debela svinja. Ona ima želudac za sve, gušila je svoju drugaricu svojim polnim organom, gušile su se međusobno. Imam još da kažem svašta, ali ovo ti je dovoljno za sud. Njene reči ne mogu da me poremete. Imala je grupni se*s sa ženama u Tetovu - rekao je Milovan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.