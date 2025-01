JELENA ILI UROŠ?! Ena Čolić dočekala svojih pet minuta, URNISALA Jelenu i LJUBILA se s Pejom, Rajačić naišao na OSUDE kao nikada do sad, a evo kome je POLJULJAN opstanak u Eliti!

Evo šta je obeležilo noć za nama!

Miloš Radulović Soni po napuštanju "Elite 8" postavio je Jovana Pejića Peju za ovonedeljnog vođu, koji je odabrao svoje potrčke, između kojih su birali na sinoćnjim "Nominacijama" - Jelene Ilić i Uroša Rajačića.

Na samom početku, voditeljka Ivana Šopić dao je reč Ivanu Marinkoviću, koji je dao sud o odnosu svoje bivše žene i Rajačića.

- Dovoljno sam pričao o njima, al nisam imao priliku da dovoljno komentarišem ovog majmuna, počeću od proššle sezone, kada je ušao. Tada sam gledao sa svojom suprugom. On je jedan od najvećih blamova rijalitija. Kada se sve ono desilo, čuvena prevara, nisam planirao da pričam sa njim. Dešava se onda da je ušao u vezu u koju je ušao, dobio je krilca koja je vežbao kod kuće kako da mlatara sa njima, vežbao je kako da nosi i bubicu kao Filip Car. Kada je ušao u vezu sa mojom bivšom suprugom ja od tada uživam, podržavam tu lepu emotivnu vezu. Mali sa palube ima poriv da mi glumi mafijaša. Nadam se da je ovo poslednji put da ću morati da pričam o njemu i ovoj debilki preko puta. Kada ih prozovete da me komentarišu, oni ustaju sa takvim žarom, što kod mene uopšte nije slučaj. Pokušavam da ih ne spominjem - rekao je Ivan.

Naredna je govorila Anđela Đuričić, koja se javno izvinila Jeleni za sve uvrede koje joj je uputila.

- Što se tiče tebe i Jelene, mislila sam da si ušao u vezu s njom, kao što si ušao u vezu i s Mimom. Mislim da ti je vremenom bio sve čvršći odnos sa Jelenom, a onda kad se desilo ovo s Enom, ti si mene totalno demantovao. Mene nervira kada neki muškarac dođe i kaže: ''Ne bih bio sa Enom, ne privlači me''. Ko ne bi bio sa Enom? Iskrenije bi mi bilo da kaže: ''Da bio bih s njom''. Mislim da trebaš mnogo više poštovanja da imaš prema Jeleni, u tom nekom vašem odnosu ti nisi ispao fer. Mislim da si švaler, pop*cljiv si. Mislim da bi trebao iskreniji da budeš prema Jeleni, iako imaš svoju ženu i devojku, mislim da voliš negde da šmekneš. Jelenu zadržavam, njega šaljem - rekla je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz, iskoristio je svoju priliku, te je tokom iznošenja nominacije potkačio sada već svoju bivšu devojku Anđelu.

- Jelena, mislio sam da si loša, ali ipak je loš ovaj tvoj mali mužić. Mnogo je morbidan, odvratan si, ali svi ti verujemo. Generalno si kul lik, ne znam kako da nazovem vaš odnos, ali dobro. Ne sviđa mi se kad uđeš u crvenu, pa bi gađala sve ovde. Verovao sam da ste i ti i Uroš jedna go*vna koja se ljube zbog rijalitija. Ja i Uroš se tešimo ovde isto, ali mi nismo u kadru. Ja mnogo volim da su mi dobre ribe u okruženju, meni je to bilo zabranjeno. Meni su lepe devojke inspirativne, ovde su ti svi zamerili što si šatro stavio ruku Eni na du*e, a nisi stavio. Vi žene kao da imate problem što su žene lepe, a ne mi - rekao je Gastoz, pa dodao:

- Zadatak muškaraca je da vole svoje žene, a ženama je zadatak da budu sređene svake dan i jedan dan muškarcima daju slobodan - našalio se Gastoz.

S obzirom na to da se jedan od raskida Rajačića i Jelene dogodio upravo zbog Ene Čolić, ona je naredna iznela nominaciju, a Ilićeva joj nije ostala dužna.

- Ne osećam odgovornost prema Jeleni, ona je samo zla. Pokušala sam da vidim nešto bolje u njoj, prišla sam joj kada joj je bilo najgore. Spojila sam zajedno sa Markom Đedovićem nju i Uroša. Što se tiče spornog klipa, to je samo moja greška. Moja veza je ispaštala zbog toga. Zamolila sam ga da se distanciramo, primaran mi je drugi odnos. Da je neko pustio njegov i Anelin klip, gori je sto puta od mog. Ne posmatram Uroša na taj način, bespolna smo bića. On jeste ženskaroš. I da ne budem sa Pejom, nećemo pričati svakako. Kada sam ja bila loše, bio je tu i hvala mu zbog toga. Ne znam da li je imao nešto sa Aneli, ne zanima me to. Videli smo njihove scene iz kazina. Jelena kada je ušla sa tobom Uroše u vezu, bila je u konfliktu sa 90% ljudi ovde, tada sam bila dobra sa Aleksandrom, i ipak sam ti prišla da pitam kako si, jer si ovde šetala kao utvara - rekla je Ena.

- Drago mi je što je Uroš složio sa tim da je samo on kriv za naš raskid. Razlika u meni i u njoj je što ja ne patetišem ovde za stolom, pa se posle smejem sa strane. Drago mi je što je Uroš tešio nju kada je njoj bilo teško, mene nije. Ne znam ko ovde koga zaje*ava, al izgleda sam ja ta budala koga oni zaje*avaju - rekla je Jelena.

Neko ko, takođe, nije štedeo reči na Jelenin račun bila je i Aleksandra Nikolić.

- Jelena je meni antipatična, ne mogu očima da je gledam. Ona je iz opanaka došla u veliki grad. Ona je buduća starleta, mislim sve isto što i Ivan. Ona je svesna u šta se uvalila sa Urošem, dečko je sprda i iskoristio je za rijaliti. Ona je itekako izgubila mnogo boljeg čoveka za mnogo goreg. Uhvatila se ovog neiživljenog malog momka. Dete neće da ti napravi, uvek izvadi na vreme. Svaki put kad sam ja u pitanju, ona ne može da prećuti. Uvek dobacuje, ima toliku mržnju prema meni i ja to ne osećam ovde od drugih ljudi - rekla je Aleksandra, pa dodala:

- Ja ne znam da li postoji žena koju ti ne bi opalio u kući. Ti si je*ao kokošku u letu. Iskompleksiran si, sprdaš se sa ovom ženom. Ti si seljačina ortodoksna, on uvek traži pogled od mene, ali ja uvek sklanjam pogled - rekla je Aleksandra.

Milena Kačavenda, britka sablja, od prethodne sezone je u sukobu i sa Rajačićem i Jelenom, te je tako iskoristila priliku, te je osula drvlje i kamenje po njima.

- Što se tiče mene i Uroša, kada je ušao prošle sezone bio mi je interesantan, onda ga je neko pogrešno posavetovao. Vređali smo se na maks, mada mislim da on nema loše mišljenje o meni. Zna i on da ja nisam imala lošu nameru prema njemu. Mislim da je interesantan, nezreo je i vetropir - rekla je Kačevenda.

- Mislim da nije zaljubljen u Jelenu, ona će tu da naje*e. Iskoriostio je kada je bila najslabija. Što se Jelene tiče, naš odnos nikada neće biti popravljiv. Lagala je više puta ove sezone. Spominjala mi je kako žalim majku, i šta treba da obučem kako bih žalila istu . Mislim da je nesrećna i iskompleksirana žena, isfrustrirana svakako - rekla je Kačevenda.

Nenad Macanović Bebica, inače Jelenin drug u rijalitiju, dao je sve od sebe da rečima pokuša da urazumi Jelenu, te su njegove reči odzvanjale imanjem u Šimanovcima.

Sledeći je svoju nominaciju izneo Milovan Minić.

- Što se tiče tvoje veze sa Urošem, ja sam to gledao spolja. On se jeste predstavio kao neko ko šara, ali mislim da ima emocije prema tebi. Treba da spustiš malo loptu. Što se tiče spornog snimka, ne vidim ništa strašno. Hemija se vidi između vas, biće to sve okej. Dokle god te hude ove poput Aleksandre, ti si jedna gospođa - rekao je Milovan, a onda je dodao:

- Što se tiče ovog momka ovde, nisam mogao da ga vidim očima, pljuvao sam ga. Kada sam došao ovde, promenio sam mišljenje. Video sam kako je ova gospođa tebi slala srca i poljubce. Nemoj da te poljuljaju ovi ološi, koji je na kamatima kod kuma svog. Govore ti da si iz sela, ove što su iz Tetova, i sve im je pod hipotekom. Što se tiče tebe Uroše, svi momci treba da se ugledaju na tebe ovde, i nadam se da ćete uspeti da spustite loptu. Šaljem Uroša, ostavljam Jelenu.

Naredna je po Rajačiću udarila Slađa Poršelina.

- Smatram da je Uroš folirant teški, muva sve ovde po kući. Muvao je Sofiju, muvao je Aleksandru. Neće sada to da kaže, jer ste dobri, na moje oči si to radio. Muvao si i Enu, nego ona ne gleda tako. Sa tobom žena može da radi šta hoće. Nije uspeo Slađi da skine blindu. Jako mi je žao Jelene samo, iskreno jesi inteligentan, ali patiš da budeš bitan. Patiš da budeš Filip Car...Sa Jelenom sam imala užasne svađe, ali pomirile smo se. Nije joj potreban muškarac kakav je Uroš. Znaš da on nije za tebe, ali ne žnaš šta da radiš. Sada smo u dobrim odnosima. Uroš te sputava, ide kao smlata pored tebe. Ostavljam Jelenu - rekla je Slađa.

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja nastavili su sa svojim ljubavnih igrarijama po imanju, iako nisu u vezi, te neretko ističu da je njihovoj ljubavi došao kraj. Da li će stvarno doći kraj ili pak, će se pomirit, gledaćemo u nastavku.

Uroš Stanić dočekao je svojih pet minuta, te je žestoko udario na Rajačića i njegove odnose u Beloj kući.

- Za mene je Rajačić kompleks i loša osoba, on je ceo fejk. Pokazao je da nema mu*a. On se svađa sa ženama, a muškarcima ćuti. Nije muškarac kojeg Jelena zaslužuje, ona je jaka žena za njega. Svi smo svedoci kako mu je Ivan poklanjao stvari prošle sezone, po tome nije pokazao svoju muškost. Meni je on kopija Filipa Cara, da jače vetar dune, oduvao bi te. Jelena se promenila na bolje ove sezone, smatram da nema tu neke zaljubljenosti između nje i Uroša. Mislim da kod nje radi strast, između nje i Ivana nisu i dalje razrešena posla. Ostaviću Jelenu - rekao je Uroš Stanić.

Dragana Stojančević svojom nominacijom je izazvala totalnu pometnju, a kako ju je Jelena potkačila, ona je pecnula Sofiju Janićijević, iako je svesna da se šuška o njenim simpatijama prema Bori Terziću.

- To je zato jer joj se Uroš sviđa - rekla je Jelena.

- Jel istina to Dragana? - pitala je voditeljka.

- Ne, pa to se valjda vidi. Mama znaš gde su moje emocije - rekla je Dragana.

- Sofija ovo je na tvoj račun bilo - rekla je voditeljka.

- Drago mi je što imam novog fana - rekla je Sofija.

Ivana je potom saopštila da je od strane učesnika, za izbacivanje, nominovan Rajačić, da su Odabrani nominovali Kristinu Buđevac, a onda je otkrila da je Raškova podrška zakazala, te će se tako oni boriti za opstanak u rijalitiju.

Na iznenađenje svih, Peja i Ena su se pomirili, te su se poljubili na garnituri, a misleći da ih kamera ne snima, oni su dogovarali, indirektno, vrelu akciju.

- U šta da se presvučem? Gde me čekaš? - upitala je Ena.

- Ovde - rekao je Peja.

- Ne, nisam sad za to - rekla je Ena.

No, međutim, da im nešto drma kavez dokazali su samo nekoliko trenutaka kasnije, kada su upali u raspravu u Odabranima.

- Što onda meni nisi rekla PTŽ? - upitao je Peja.

- Pejo, to uopšte ne znači to što ti misliš. Ne bih to rekla Mateji - rekla je Ena.

- Puno te želim - rekao je Peja.

- Ne i Mateja je rekao da je nešto za tebe - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić