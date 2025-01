Strašni sud: Kandra bez zadrške prokomentarisao parove u Beloj kući! Brutalniji nego ikad! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Elvin Kadrić Kadra, koji je prokomentarisao aktuelne teme u Beloj kući.

- Raskinuli su Anđela i Gastoz, kako gledaš na to? - upitao je Darko.

- Anđela je osoba koja je digla visoko svoje zidove, dok je Gastoz drugačiji. Ona pazi na disciplinu, a on gleda provod. Oni su dva sveta različita. Mislim da on nije iskren prema Anđeli. On je njoj pružio zagrljaj i poljubac, ali ja to nisam doživeo iskreno - kazao je Kadra.

- Šta misliš o Eni i Peji? - upitao je Darko.

- Peja, naravno. Ona ga je pikirala. Vidi se da je ona manipulator. Nije iskrena i poštena - istakao je Kadra.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.