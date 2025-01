Evo šta je obeležilo noć za nama!

Sinoć se na velelepnom imanju u Šimanovcima održalo još jedno izdanje emisije "Izbacivanje", vaš domaćin u studiju bila je voditeljka Dušica Jakovljević, dok je sa učesnicima u Šiša baru razgovarao voditelj Darko Tanasijević.

Na samom startu večeri, Nenad Marinković Gastoz i Uroš Stanić žestoko su zaratili. Naime, do sukoba je došlo zbog pića, a zbog istog je Gastoz malo burnije odreagovao. Gastoz je pokušao da oduzme Staniću piće, prilikom čega je oborio Stanića koji je pao na krevet.

Prva na razgovor kod Darka stigla je Anđela Đuričić koja je odmah progovorila o raskidu, ali i o haosu oko raspodele stvari sa Gastozom.

- Kako komentarišeš što Gastoz gunđa da si degenerik jer preko troje ljudi komunicirate? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ništa ja to ne znam, svi su dobili odgovor da mene ne zanima. Znam da on šalje ljude, kao što je Đedovića sinoć poslao za tortu. Sve odbijam ko god da dođe. Imam razloge zašto ne prihatam. Ima pravo da doživi moje ponašanje kako želi - odgovorila je ona.

- Ako ga voliš i disali ste zajedno, verovatno nije prijatno da čuješ da se tako izjašnjava? - dodao je voditelj.

- Prekrižila sam ga u glavi, na "Pitanjima novinara". Ja sam u rehabu bila okej, a kad je posle imao svoj šou stavila sam tačku. Prekrižila sam opciju za bilo šta sa njim osim komunikacije za stolom. Kad mi dođu pitanja ja ću to da ispoštujem, imam šta da kažem i odgovorim. Ne zanima me sve van stola, verovatno nije fer, ali to je moja odluka kao što je njegova da raskine. Slobodna sam i moj izbor je da nikakvu komunikaciju sa njim nemam. Ja sam njega precrtala u glavi, videćete da je to za mene završena priča - govorila je Anđela.

Anđela je napravila raspodelu imovine koju ima sa Gastozom, a njega je razočarao njen potez jer mu se nije obratila, već je sve završila preko Luleta Bahanalije. Nije mogao da sakrije koliko se razočarao u nju, te je tako totalno potonuo zbog njenog ponašanja.

Đuričićeva je rešila da se reši svih uspomena sa Gastozom, te je tako, sređujući sve njihove stvari nakon raspodele "imovine", uspomene zavrljačila u kantu, čime je potvrdila da joj nije ni na kraj pameti da se s Marinkovićem miri.

Gastoz je sledeći, kod Darka na intervjuu, govorio o raskidu njega i Anđele, te je istakao da je frapiran Anđelinim ponašanjem.

- Zbog čega vaš raskid nije mogao da bude normalan? - upitao je Darko.

- Iskreno, ona je rekla da tu treba da bude Đedović, kako bi slušao o čemu nas dvoje pričamo. Takođe, ne dopada mi se to što je Stanić sad njen drug, koji je govorio najgore stvari o njoj. Ona ume da bude ekstremno pamenta, ali i ekstremno glupa. Ide iz krajnosti u krajnost. Nije realna u nekim situacijama, da se ne lažemo. Da je iskrena bila u nekim momentima, ona bi rekla da je vreme da se raskantamo - kazao je Gastoz.

- Zbog čega nije rekla da vaša veza ne ide? - upitao je Darko.

- Ne znam šta je za nju ispravna veza, ali ako je u takvoj bila, jasno joj je da naša nije bila onakva u kakvoj vredi biti. Pored velike želje, nije uspelo. Sam sam sebi k'o neki idiot bio. Stalno je imala zamerke, kako je ljubim, kako je dodirujem, kako se ponašam. Nije mi više prijalo sve to, ne želim da mi iko išta prebacuje. Više nismo par koji smo bili. Nismo kompatibilni. Kad sam pokušavao da je zagrlim nakon buđenja, meni je dan zavisio od toga, kakva ona ustane. Što da budem takav? Što da ja zavisim od nje i toga da li je raspoložena ili nije - istakao je Gastoz.

Nakon što se vratio sa intervjua, Gastoz je prišao Anđeli kako bi saznao gde su mu kapi za nokte, a s obzirom da ga je ona kulirala, te se sve vreme obraćala Stefanu Kordi koji joj je pomagao, Gastozu je pala roletna, te je tako kečapom zalio celo njeno ogledalo i demolirao sve što je ona sređivala.

Kako je sređivala satima krevet i sve oko njega, a to je Gastoz uništio u roku od sekunde, Anđela je briznula u plač.

Ena Čolić stigla je srećna u Šiša bar, te je tako Darku otvorila dušu o odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom koji je, pored sukoba koji su bili sve češći, sada mnogo bolji, te je istakla da rade na svom odnosu i ne žele da se odmah pomire, da se ne izjalovi.

- Sreća mi zavisi od jedne osobe, trenutno dobro plivamo. Ništa ne očekujem, malo se nadam. Nemamo status, sve je na nekoj pauzi. Normalno da bih htela mnogo više, ali već sam rekla da ne bih volela da se to ofrlje izdešava zbog pritiska koje imam ja i sigurno on zbog njegovih roditelja. Ja sam više usresređena na njegove nepoverenje, nego što se koncentrišem da imam nepoverenje u njega - govorila je Ena Čolić.

- Vi sad radite na stvaranju čvrstog temelja za pravu i zdravu priču? - pitao je Darko.

- Ja bih rekla da ja radim na tome. Peihvatam svoju grešku i gore mi je kad znam da sam ja kriva. Smeta mi što kad sam ispravna se on zezeči i malo mi to smeta, ali mi strpljenja ne ponestaje i dobro mi je ovako. On gleda sve što radim da vidi - rekla je ona.

Gastoz je nakon haosa sa Anđelom pobegao u pab, te je tako tamo sve vreme razmišljao o svom postupku i svađi koju imaju, a nakon toga je porazgovarao sa Markom Đedovićem.

- Ubeđivala me je onaj dan, ja sam rekao da se pribere. Kaže da tebe boli k*rac za nju i da si terao cirkus. Odmorite glave, nemojte tako vruće glave ništa dobro neće da ispadne. Reako sam i njoj da ne vrišti. Sad odmah ništa nećete da rešite, biće samo još gore - govorio je Marko.

- Ja sam joj rekao kad je prošla samo da mi srtavi kapi na sto. To su odjednom moje kutije, a ona ih je pakovala i sad neće da ih pipne. Ja sam znao da ona nije normalna, ali ne ovoliko. Kunem ti se, ovo je na vreke došlo - rekao je Gastoz.

- Nećete moći da se oduprete ako osećate nešto. Ako imate problem imate veći, a ja iz vaših priča i dalje ne shvatam šta je problem. Ti pričaš jedno, a ona drugo, kao da niste u istoj vezi. Zašto si se toliko iznervirao? - pričao je Marko Đedović.

Aneli Ahmić bila je naredna Darkova sagovornica, te je tako oplela po ukućanima i svojim cimerima, a kako je istakla, najviše je iritiraju Korda i Stanić, sa kojima je mesecima unazad u sukobu.

- Ko ti ide na živce? - upitao je Darko.

- Stanić i Korda. Oni su ljudi koji prate svaki moj korak i trude se da me što više provociraju, to je činjenica - rekla je Aneli.

- Kakav je tvoj odnos sa Gastozom? - upitao je Darko.

-Osećam mržnju s njegove strane. Čim sam rekla šta mislim o njegovom odnosu sa Anšelom, krenuo je sve najgore da priča o meni. On je mene ponizio kao ženu više puta - rekla je Aneli.

Ko još od učesnika pokušava da te sabotira? - uoitao je Darko.

S obzirom na to da je Ena u Šiša baru iznela svoju stranu priče, naredni je bio i Peja, koji je otkrio da su na korak do pomirenja.

- Kakva je situacija sa Enom? - pitao je Darko.

- Družimo se, u poslednje vreme sam malo hladniji i gledam da budem više drugar sa njom nego u ljubavnom odnosu. Neću da se opterećujem, kako bude išlo ići će. Neću više da se opterećujem pored koga ću da sedim. Ne teram joj inat, nego hoću da budem maksimalno opušten i mislim da sam zbog toga srećniji. To što ona predstavlja za drugare Rajačića, pa se ono desi, to je druga priča. Mislim da trenutno više emocija ima Ena nego ja i da se ona više bori. Davao sam se kad sam raskidao sa njom, ne mogu da kažem da nisu ostale emocije i da mi je žao, ali sad više gledam sebe - govorio je Peja.

Aleksandra Nikolić osamila se sa Ivanom Marinkovićem u pabu, te mu je tako otkrila detalje odnosa sa Milovanom Minićem, ističući da je imao želju da iseli kompletnu porodicu zbog nje, tj. da bi ona imala gde da živi.

- Bile su one zaslepljenje. On im je udovoljavao, ja to znam. On se ponašai kao Rokfeler, a jedva je imao za cigare - kazala je Aleksandra.

- Nije mi samo jesno kako te je Milovan pustio u Tetovo i rijaliti, a profil je osobe kakvom se predstavlja - kazao je Ivan.

- On je meni govorio da bi iselio svoju porodicu iz stana, samo da bih ja imala gde da živim.

Novopečeni "N.N." otac, Danijel Dujković Munjez otvorio je dušu ovom prilikom, te je tako priznao kako se zapravo oseća i šta mu je sve na duši.

- Kako se osećaš? - upitao je Darko.

- Ovo treba da bude lep osećaj, ali zbog celokupne situacije sam i u grču. Činjenica je da sam i ja doprineo svemu ovome, jer nisam razmišljao da do ovoga može da dođe - kazao je Munjez.

- Obratio si se roditeljima tokom ankete, te si rekao da želiš DNK hitan da se uradi - dodao je Darko.

- Da, tako je. Ja samo moram da kažem da niko ne može srećan da bude kad znaš da ti je neko drugi izveo dete iz bolnice. Šta će sutra da kažu detetu drugari iz škole?! Stefani mora da zna da ja želim da se borim za to dete i da svim silama dokažem da sam ja taj koji treba tom detetu da bude autoritet. Želim to dete, želim da budem uz njega - kazao je Munjez.

Da mu je ona slaba tačka, Ena je dokazala u nekoliko koraka. Naime, ona i Peja su se osamili u Odabranima na garnituri, te su sve vreme ćaskali, a ona je uspela da ga smekša, te je palo i pomirenje ovog ljubavnog para. Kako će teći njihov odnos, ostaje nam da ispratimo.

Neko ko je uvek britak na jeziku, Đedović, prečešljao je sve aktuelne teme u Eliti, te je tako progovorio o odnosu Anđele i Gastoza, ali i o novonastaloj situaciji koja je zadesila Munjeza.

- Da li se Anđela smučila Gastozu? On priča da trpi i da je to bilo uzdržavanje kazne - dodao je voditelj.

- Ja njega ne poznajem dovoljno. Ne znam kakav je on u vezama i da li je sklon da se is*re, pa da svoje g*vna pojedem, to je očigledno. Anđela ume nekad da pretera, ali ona je bila još gora dok su se muvali. Koga boli uvo za dve kocke čokolade? Ako neće da da ni njemu niko ništa ne daje. Izgleda da je on sklon preterivanju kad hoće da opravda sebe. Oni klip nisu ni komentarisali nego je sve otišlo na čokoladu, dok su se na klipu raspravljali da li je škrta ili nije. Kad se oseti ugroženo pecka, a kad sam razgovarao sa njim samo što nije zaplakao, oči su mu bile pune suza, pa mi kaže da on nije od kamena - govorio je Marko.

- Kako se drži Munja? - pitao je Darko Tanasijević.

- On je izdrazio želju da priča sa mnom. Ja sam mu milion puta rekao da mu je učešće jezivo. Mislim da m je jako teško i da se jako loše oseća. Rekao sam mu da ide u rehab da spava jer sam u Odabranima, ako mu treba mir. Po njemu se vidi da mu je sve gore i gore, valjda kako prihvata tu informaciju. Ja se nadam da ćete da kažete na kraju da je ovo skrivena kamera. Neka radi ko šta hoće, ali neka stvari mi nisu za sprdnju. Nije mi sprdnja kad se neko igra sa decom, nije mi za sprdnju da se iznosi dete iz porodilišta i da se cepa kao da je mamina devojka tata deteta. Ko je pitao to dete da li želi takvu sliku? - pričao je Đedović.

Ono što su svi čekali, jeste da vide ponašanje Bore Terzića nakon porođaja Milice Veličković i to prema Sofiji Janićijević, s kojom je i prevario Milicu. Naime, sinoć su se u kuhinji zakačili, te su Aneli, ali i mnogi gledaoci, došli u sumnju da kod njih dvoje nije gotovo.

Stefan Karić, koji nije štedeo reči, prokomentarisao je najaktuelnije teme koje tresu region.

- Kako komentarišeš odnos Munje, Stefani i Matore? - upitao je Darko.

- Verujem da Satefani uživa u pažnji koju joj sigurno Matora pruža. Ne mogu da krivim Matoru, ako je došla po Stefani u bolnicu, ali ukoliko je uticala na Stefani, kada je upitanju to da ne kaže Munji da je trudna, to je već problem. Moguće je da je Stefani u najgorem periodu videla neku snagu u Matoroj. Vidim da je Munja utučen. Da li se folira ili ne, to ne znam, ali sigurno da nije jednostavno sve to. Videćemo kakav će odnos imati Munjez i Stefani - kazao je Karić.

- Kako gledaš na odnos Anđele i Gastoza? - upitao je Darko.

- Neumesni su njegovi gomenrari na njen račun. Deluje kao da se trudi da je ponizi, kako bi imao opravdanje zbog čega nije s njom, ali je otišao predaleko. Iskreno, deluhe česti kao da on traži pažnju, jer nije sve na mestu što izgovara - kazao je Karić.

Naredna je u Šiša bar stigla Milena Kačavenda, koja je otkrila kako gleda na raskid Gastoza i Anđele, da li se Keti Samardžić sladi ovim pucanjem tikve među njima, ali je ovom prilikom urnisala Aleksandru i Milovana.

- Da li misliš da je Keti jedva dočekala? - pitao je Darko.

- On spava u mom krevetu, on će kod Keti samo da stavi stvari. On ako bude spavao pored Keti to će biti karambol, jedino ako hoće namerno da nervira Anđelu. Ja nisam čula da će da spava pored Keti, mislim da će kod mene. Ako će neko da nadrlja neka to budem ja - dodala je Kačavenda.

- Šta se dešava sa Aleksandrom i Milovanom? Što nju ne voliš? - upitao je Darko.

- Nije da je ne volim, ona je smrdan. Rekla mi je da je njen život specifičan, a nisam znala da je dijabola. Ona je glupa kao noć, ne mogu da verujem da ona nije svesna da će jednog dana da izađe odavde. Milovan mi ništa bolji nije. Vidim da se on udidio, valjda se iznervira kad mu izlete onakve stvari. Možda su zajedno šurovali u ekstremima. Aleksandru savetuje Marinković, ona me vređa i ne trpi negativne kritike. Mislim da joj ono drpanje sa štakorom ne treba, nikad je ne bih vređala da ona nije mene. Glavna tema su muž i moja deca, to ju je Marinković savetovao. Što se tiče fetišarenja, kažu da svi to rade, ali jedno je u četiri zida. Uverena sam da Milovan ne laže jer je došao da joj se us*re u život. Ja sam sigurna da ćemo čuti svašta i da su zajedno učestvovali u mnogim stvarima. Verujem da su snimke delili, naplaćivali. On kaže za te slike sa ženama, odakle mu to u telefonu? Rekao je da je to od letos iz Tetova - govorila je Milena.

Sofija je u razgovoru sa Darkom otkrila kako je došlo do njene komunikacije sa terzom, te je tom prilikom istakla da je niko ne zanima.

- Kako je došlo do komunikacije sa Terzom? - upitao je Darko.

- Ja sam spremala sebi čaj, a njega je zanimalo za šta je čaj koji ja pijem. Odbrusila sam ju i rekla da ne treba da ga zanima, to. Precrtala sam ga. Ne gledam ga i ne znam što želi da priča sa mnom. Čim mu neko kaže da sam lepa i atraktivna, njemu proradi kompleks - kazala je Sofija.

- Zbog čega ti smeta njegov odnos sa Draganom? - upitao je Darko.

- Dragana me je tokom ''Nominacija'' juče kontantno gledala. Nije skidala pogled. Očigledno je počeka sve više da se zaljubljuje u Tertu, pa oseća neku sujetu. Ne mislim da inače ima razlog da me gleda s prezirom. Ja joj nisam smetnja, jer me ne interesuje - kazala je Sofija.

O sve žešćim i češćim sukobima sa svojim bivšim oženjenim dečkom Milovanom, govorila je u Šiša baru Aleksandra, koja nije štedela reči, ali nije ni krila da je šokirana njegovim ponašanjem i rečima koje izgovara.

- Osećam se katastrofa, raspadam se i emotivno i fizički. Ni od koga ne očekujem takve stvari, kakva god da je žena. Mrzim kad se neko iživljava na slabijima, lako je mene maltretirati i vređati. Nisam ovo zaslužila šta god da sam uradila. Ja da sam prevarila muža sa kojim imam dete i da sam ga prevarila reč ne bih rekla, ali ko je on meni? Emotivni partner, nek se nosi u tri p*čke materine. Ja ovo ne mogu više da izdržim. Tražim način šta je ispravno. Kad god krenem da pričam istinu on se izobliči ili kad pohvalim bivšeg muža odmah se izobliči, tako je i napolju. On meni može sve da kaže, a ja njemu ne smem ništa - govorila je Aleksandra.

- Rekla si da je njegova sestra k*rva i da je on trovao svoju taštu - dodao je Darko.

- To je on meni govorio. On je meni rekao sve i svašta, ja imam kočnicu jer me je strah za dete i suđenja koja me čekaju. On ima naše privatne klipove i ne bih volela da to izađe u javnost. Neka moja majka prijavi policiji da mi se telefon vrati. On je sebi dao sve za pravo. Pričao je on meni svašta. On je meni rekao da tašta ima tešku bolest, da zaboravlja i da ga zove kad dođe kod mene, pa on kaže da ide da joj da lekove da spava. On je meni rekao da će kuća da ide na njega, iako ona ima dve ćerke. Vidimda uživa u mojoj patnji. On se oca jako plaši, kad je kod mene i zove ga kaže da je u gradu. Njega kad tata zove manji je od makovog zrna. Njegova porodica ne zna ništa o njemu, on negira sve i poziva na sud. On je meni to pričao, ja ništa ne izmišljam - pričala je ona.

Odmah posle nje, na razgovor kod Tanasijevića stigao je i Milovan, koji je oštro demantovao neke od Nikolićkinih navoda.

- Kakav je tvoj odnos sa Aleksandrtom trenutno? - upitao je Darko.

- Čujem da je danas pričala neke boleštine. Ona je rekla da sam ja pričao da mi je se stra ku*va. To su laži i izmišljotine. Moja sestra je veoma cenjena i poštovana. Ja ne diram Aleksandrine drage ljude, a ona to radi, kada sam ja u pitanju - kazao je Milovan.

- Aleksandra je takođe rekla da si savao svojoj tašti neke lekove - kazao je Darko.

- Ne. Ona ima terapiju koju mora da pije. Žena iam tešku dijagnozu, ništa ne radim što nije legalno. Aleksandra je rekla da sam migrante prevozio, ali ni to nije istina, daleko od toga. Prekosutra ću se obratiti Urošu, njenom bivšem mužu i reći sve što imam. Sve što sam do sada rekao je istina, ništa nisam slagao. Čak sam i ublažio neke stvari - kazao je Milovan.

Nakon razgovora sa učesnicima, došao je red i na ono što ugroženi učesnici najmanje vole, a to je izbacivanje. Naime, nakon završene igrice Velikog šefa, u kojoj je pobedio Uroš Rajačić, Darko je saopštio i procente, te i ko zauvek napušta Elitu 8.

- 69%, 23% i 8%, najviše glasova ima Uroš. Ostaje Kristina, pozdravljamo se sa Raškom - rekao je Darko.

Raško Mladenović izbačen je iz rijalitija, te je u razgovoru sa Dušicom u studiju sumirao utiske po napuštanju rijalitija.

- Sve vreme tokom učešća si imao neki zagonetni osmeh, koji je ostao tvoj zaštitni znak - kazala je Dušica.

- Inače sam raspoložen i vedar, to je tako - istakao je Ivan.

- Je l' si zadovoljan svojim učešćem? - upitala je Dušica.

- Uvek izvučem neku pouku, iz svega u životu. Pouka je da ljudi mogu da nađu zajednički jezik, samo ako imaju dovoljno empatije. Inače sam zadovoljan svojim učešćem - kazao je Raško.

Minić je ostao šokiran onime što je čuo u Šiša baru, što je podelio sa učesnicima na samom početku "Mićine igre istine", a reč je o porodičnoj tragediji.

- Milovane, šta je bilo u "Šiša baru"? - pitao je Lepi Mića.

- Čuo sam toliko stvari u šoku sam, a to je da sam njenu ćerku gledao drugim očima i na drugi način. Druga stvar da sam za rođenu sestru rekao da je k*rva, našu porodicu je pogodila tragedija i ostali smo bez dečakala od 14 godina koji je sin moje rođende sestre. To samo o njoj govori. Šta god pričala i rekla nikad nećete čuti da pominjem njene sestre kao što nisam ni do sad, samo u superlativu. Pozvao sam porodicu da reaguje pravnim putem i odgovaraće za sve. Šta reći za ženu koja tvrdi da sam ne znam na koji način gledao njeno dete, a to isto dete mi ostavi da ga hranim i kupam? - govorio je Milovan.

- Šta ovaj priča kao da smo na sahrani? - umešao se Ivan.

- Ostavila ti dete, a ona otišla u rijalitiju. Kako je tebi takvom monsturmu mogla? Ona je govorila da si najolji čovek. Ukopavaš je još više, smradu jedan - urlala je Aneli.

U Milovanov sukob sa Aleksandrom se umešao i njen dečko Ivan, te je nastao opšti haos na Mićinoj igri istine, a uvrede su pljuštale sa svih strana.

- Pričaj bolje ko si i šta si i da si uzimao pare na kamatu - rekao je Ivan.

- Ti ćeš da mi pričaš kako sam ja uzimao pare na kamatu, klošarčino - istakao je Milovan.

- Sad si ti moj problem. Videćemo dokle ćeš ti izdržati. Pi*kurino jedna smrdljiva. Ti pričaš da je Aleksandrina majka ku*va, a zameraš Aleksandri jer ti je spominjala sestru. Nemoj sa mnom da se svađaš, da ti ne pokažem kako je to lad sa mnom želiš rat- kazao je Ivan.

- Mrš pede*čino jedna raspala. Je*o ti pas mater - kazao je Milovan.

Nakon što je Milovan rešio da objavi rat Aleksandri , prilikom čega je istakao da će javnost biti obaveštena o njenim nemoralnim radnjama, ona je doživela rastrojstvo, a učesnici nisu znali na koji način da joj pomognu. Dok je ona jecala, grupa takmičara se stvorila oko nje, međutim njoj to nije pomoglo, te nastavila da plače.

Aleksandra se jedva smirila, a onda se vratila i započela je sa raskrinkavanjem Minića i njegovog ponašanja.

- Dabogda nikad ne vidim svoje rođeno dete ako sam nešto izmislila. Pustite me jednom u životu, ja ovde nemam pravo da pričam. Ja ne mogu da se smirim. Sve što sam rekla je istina, a on je to negirao. Kako bih ja znala sve te stvari da mi on nije pričao? Pričao mi je o ocu, bratu, o slučaju koji se desio. Meni su dolazili ljudi iz grada, a on mi je rekao da mu je sestra neodgovorna i da se j*bala sa njegovim drugom najboljim u kući. Ja od njega očekujem sve najgore, imam pravo i ja da pričam o njegovim prljavštinama. Ja to nisam izmislila on je meni sve to rekao. Svi u gradu znaju da je moje dete za primer i da je učim kontra od stvari koje sam radila. On je meni pričao da sam bolesna jer zamotam dete u peškir, zamerao mi je što je ne puštam golišavu. Nikad nisam rekla da je on pedofil. Imao je običaj da je češka dok je bila beba i nije mi se dopalo kako on češka moje dete. Moj bivši muž je to zamerio. Meni se taj način nije svideo, on to dobro zna i rekao je i svoju ćerku da češka. On je urlao na mene pred ćerkom, nije birao reči, komšije se žalile i rekle su da sam kriva jer trpim monstruma. Jednom mu je moja Anastasija rekla kad je urlao da ne viče na mene, jer se 1000 puta iživljavao na meni pred detetom - govorila je Aleksandra.

- Ona ne zna šta priča - dodao je Milovan.

- Večito me je ucenjivao, govorio je da neću preživeti bez njega. On je koristio moju nesrežnu situaciju. Nisam ga optužila za pedofiliju, ali on nije njen otac i nema šta da je gleda golu. On je meni zamerao. Balone je on pravio, slikao i stavljao joj kao grudi i zadnjicu i ja sam rekla da to normalno. - nastavila je ona.

U ceo ovaj sukob se, ponovo, umešao Marinković te je nastao karambol između njega i Milovana.

Aleksandra je, s druge strane, počela da vileni i da urla na svoje cimere i učesnike.

- Ti si tom čoveku ostavila dete - rekla je Ana.

- Pa? Nije je silovao. Neka priča o deci svojih sestara. Ostavite me na miru p*čke jedne čažljiva, g*vna ljudska. Kad tad ću da dokažem da pričam istinu. A kad on g*vnar kad me vređa? Ološ jedan - urlala je Aleksandra.

Aleksandra je otvorila svom dečku Ivanu dušu, te je tako otkrila neke detalje njenog odnosa sa Milovanom koji, pretpostavlja se, nije znala njegova porodica.

- Od njegove žena rođena sestra ima prelepu ćerku i govorio je kako taj što ga ne voli zove malu Stanija i da je uvek bio ljubomoran na nju. Pričao je da su deci masne kose, sve ih je pljuvao, osim malog što je strašna priča. Ja sam prva otišla kod slikarke, ne zna njena sestra da je slika od mene. Ja sam tražila sliku tog malog i ja sam mu poklonila to, a on je poklonio sestri i slika stoji u kući i niko ne zna da je od mene. Videla sam mu po faci da on nema ništa, slomio je moj telefon. On je hteo da zaradi pare preko Onlifensa. Pre neki dan mi je pretio tim čovekom, zato sam to i rekla. On je mene snimao. Desila se neka blokada, to nije trajalo ni mesec dana. Pričao mi je da ću tamo da budem najjača, a ja nisam radila za naše tržište nego za Ameriku. Hvala Bogu da je pao sistem. On se ispucao na početku i pustila sam ga da vidim dokle će da ide, sad se sve dešava spontano. Ja sam iskrena žena, to znaju moji prijatelji - govorila je Aleksandra.

Autor: Nikola Žugić