Nema kraja: Milovan i Aleksandra izneli nove gadosti iz svog odnosa, on je oblatio za sva vremena: Puš*la je vibrator... (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem, a reč je dobio Milovan Minić kako bi nastavio svoju temu sa Aleksandrom Nikolić o kojoj je izneo nove gadosti.

- Kako ja mogu da je snimam u kupatilu u kadi? Žena je bolesna, only fans je otvoren i to je sve objavljeno. Ova žena laže kao pas, znao sam da je imala only fans. Rekla mi je kad je sve odradila i završila, nisam mogao tu da uradim ništa - rekao je Milovan.

- Ja sam morala da idem trbuhom za hlebom, nisu mi roditelji sve stvorili. Ti sve lažeš - rekla je Aleksandra.

- Je l' lažem da si pušila vibrator do Novog Sada? Zalepila ga na prozor i cuclala do Novog Sada - rekao je Milovan.

- Odvratan si, bolesniku jedan, gde će ti duša? Klošaru jedan imaš žensko dete. On meni preti, klošar jedan - rekla je Aleksandra.

- Je l' bivši muž ološ ili šta je? Ne mogu da shvatim šta pričaju - rekla je Milena.

- Žena sve laže. Meni se Uroš zahvalio što sam bio tu za njegovo dete jer da nisam bio ko zna gde bi završilo - rekao je Milovan.

- To nije istina, Uroš nikada ne bi to rekao. Ti si jedan klošar ulični - rekla je Aleksandra.

- Aleksandra, učesnici tvrde da te Ivan gasira da iznosiš prljavštine o Milovanu? - upitao je Milovan.

Autor: N.P.