Slađa prva žrtva Pejinog gneva, on je oterao bez milosti od sebe: Pomeri se tamo, ne pričam više ni sa kim... (VIDEO)

Peja okrenuo novi list!

Jovan Pejić Peja, od jutros je jako loše, nakon sinoćnjeg haosa sa Enom Čolić, on je odlučio da prekine kontakt sa svima, jer kako tvdi svi gledaju samo svoju korist i sebe, a on to ne može da podnese. Prva osoba koja je naletela na njegov gnev bila je Slađa Poršelina.

- Pejo, kako si? - pitala je Slađa.

- Super Slađo, odlično - rekao je Peja.

- Što si ti ljut na mene? - pitala je Slađa.

- Ljut sam na sve vas, što prodajete bu*u ovde - rekao je Peja.

- Kome ja prodajem bu*u ? - pitala je Slađa.

- Pomeri se tamo, ne pričam više ni sa kim, samo sa Bakijem. Pali tamo - rekao joj je Peja.

Autor: K.K.