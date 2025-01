Ja imam prođu, a to je njegov problem: Munjez vratio Ivana na farbička, pa mu sasuo sve u lice kada ga je nazvao NN ocem (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija Pitanja gledalaca. Naredno pitanje koje je voditeljka pročitala bilo je za Ivana Marinkovića, a ticalo se odnosa sa Aleks Nikolić:

- Zasmatalo mi je Munjino ponašanje koji joj je prišao,a ja nisam znao šta je ona njemu rekla - govorio je Ivan.

- Ja imam pravo da radim šta ja želim, ne možeš da mi zabraniš da ja priđem kome ja hoću, a on sa njom nije u vezi i to je to, a pošto si bezobrazan ja ću tek sada da se igram - rekao je Munjez.

- Munja se meni izvinjavao ono veče, pravio je priču koja mu odgovara, a ti si ljakse koji je prišao Aleksandri iako to nije smeo - govorio je Ivan.

- Ja imam prođu gde ja hoću, a to što se dešava i što ti pretiš obesi mačku o rep, ja imam pravo da radim šta ja želim - govorio je Munjez.

- On je popio to veče i krenuo da se pokazuje kako ne treba - vikao je Ivan.

- Meni je super, ja sam uspeo da nađem pivo sebi i meni je bilo jako lepo. Šta ti meni da govoriš šta ću ja da radim - dodao je Munjez.

- On nešto priča umesto da vidi da se Javi Stefani da ne bude NN - govori je Ivan.

- Tako možeš sa nekim drugim da pričaš, ja ti je*em i mamu i tatu, sa mnom ne možeš tako meni da govoriš, ti si NN zato što nisi hteo, a mene niko nije pitao - rekao je Munjez.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.