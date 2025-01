Šok: Ivan se nikad žešće ostrvio na Aneli zbog Ene, Milovan brže-bolje skočio u zaštitu Ahmićeve! (VIDEO)

On je njen zaštitnik!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a učesnici su na narednom video prilogu imali prilike da pogledaju kako Ena Čolić gori od ljubomore zbog druženja Aneli Ahmić i Jovana Pejića Peje. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala klip:

- Ona mene spominje - rekla je Aneli.

- Naravno jer si jedna fukara koja se meša u veze - rekla je Ena.

- Ja se Peji ne obraćam baš da mu ona ne bi pravila scene kao što je juče. Ja spuštam glavu da se on ne bi osećao krivo. Ona uvek od njega napravi ludaka. Ona ode pijana s njim i ima s*ks i onda svake srede mu kvoca - rekla je Aneli.

- Ti si išla i pričala da sam ga ja jahala i da smo lomili krevet - rekla je Ena.

- Ne, ja sam htela da uđem u sobu, ali mi Milica nije dala - rekla je Aneli.

- Koja je razlika da li je u lajvu ili ne? - upitala je Ivana.

- Velika je razlika jer se emituje u lajvu na emisiji uživo - rekla je Aneli, ali je Ivan prekinuo:

- Ti si se jahala bre, ti si uništila Janjuša. Udaraću te ku*cem po čelu fu*setino jedna raspala - vikao je Ivan.

- Nemoj da mi se unosi u facu - drhtala je Aneli.

- Ajde beži od nje pi*etino jedna, nemoj da joj se unosiš u facu - rekao je Milovan.

- Šta se ti mešaš? Šta ti hoćeš pi*ko jedna, tebe ću dokrajčati - rekao je Ivan.

- Daj devojci prst da ti popuši, pošto ku*ac može samo da ti žvaće - rekao je Milovan.

- Mene su osuđivali što sam sa svojim partnerom imala s*ks, a mi smo uvek gledali da to bude što diskretnije i da niko ne vidi. Po meni je bolesno da je žena pričala: ''Došla sam da se borim za svoje dete'', a posle tri meseca ima s*ks. Svi znamo da naši roditelji i naša podrška gleda nas do nekog doba. Po meni je to jedno odvratno ponašanje jedne majke, ne volim kad mi morališu takve žene - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.