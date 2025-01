Au!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, gost Stefana Kandića Kendija i Stefana Miloševića Pande u studiju bio je Raško Mladenović, izbačeni učesnik "Elite 8", koji se na samom startu osvrnuo na Enu Čolić.

- Ena me nije razočarala, jer da bi te neko razočarao, mora prvo da te očara. Ona je u meni izazvala za gađenje, ne bih je preporučio ni za prijatelja, ni za partnerku pa čak ni osobi koja o meni ne misli dobro. Njeno prijateljstvo sa Lukom, ona iskoristi prvu priliku da ga izogovara, Mateja da nije fin i vaspitan, on bi je prvo nap*šio. Šta reći o osobi koja mora da istetovira budi dobra, da bi to bila?! - rekao je Raško, a onda je upitan da prokomentariše njen odnos sa Jovanom Pejićem Pejom, na šta je rekao:

- Ta veza mi vređa inteligenciju, ali hajde. Peja je nejak da sve to iznese, ima ta neka slabašna pleća, izjavljuje da je zaljubljen, a ovamo je pokazao da mu je bitniji ćaletov ortak, Bakija je odabrao za omiljenog, a ne nju...Upalila mi se lampica kada je Stefan otišao kod Drveta i rekao: "Raško i Ena su u tajnoj vezi", ja sam ga odveo sa strane i pitao, on je rekao: "Ma ona to potencira"... Takva osoba ne može da me privuče, imam ženu kojoj Ena ne može da bude ni nokat odrstanjen s prsta. Ona je za nekog promiskutetnog tipa, kao na primer, Munje ili Terze. S takvim devojkama u spoljnom svetu ne pijem ni kafu, to ti je tip devojke, fufice. Devojka koja tri piva razvlači kao testo, sa jednog na drugog frajera, Peja je prvi nazvao dr*ljicom. Pejina je greška što nije s njom uleteo u neku kr*s kombinaciju, nego je ušao u odnos, dečko je sam rekao da kada bi ona otišla na posao, da bi ona otišla da se ish*fta sa komšijom - rekao je Raško.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić