Ivan Marinković je sledeći dobio reč, a on je naveo tri najneobazrivije osobe.

- Peja je na prvom mestu, ušao je ovde pun antuzijazma zbog svoje ljubavi. Uvukao je svoje roditelje sada u ovaj rijaliti, a on je mislio da će uspeti ovo sam da izgura. Tako da eto, zmija i žaba će ostati do kraja. Mislim da će zmija u jednom momentu da ga pojede. Drugo mesto je Sofija, koju nije sramota jer je ušla ovde, i bila sa zauzetim muškarcem. Ceo život će nositi to sa sobom. Treća osoba je Terza - rekao je Ivan.

- Zaboravili ste svi da navedete Đoleta, koji je juče napao Mateu. Navešću na prvo mesto Munju, jer je imao odnose sa Kristinom, dok je bio u nekoj priči sa Slađom. Drugo mesto mi je Dragana, zbog njenog nabacivanja Terzi. Treće mesto je Ana Spasojević - rekla je Teodora.

- Iskoristiću priliku da samo akžem Đoletu da treba da ga bude sramota, zbog onoga što je uradio - rekao je Milovan.

- Navešću na prvom mestu Teodoru zbog Bebice, Daču prema Sofi, a Peju prema Eni - rekao je Đole kralj.

Autor: K.K.