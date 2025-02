ŠOK ZA STOLOM! Gastoz pokušao da OPRAVDA Ketino ponašanje potvrdom emocija zarad mira u vezi sa Anđelom, učesnici skočili na noge (VIDEO)

Debata za stolom!

Marko Đedović je nakon razgovora sa Keti Samardžić, podigao Nenada Marinkovića Gastoza, kako bi sa njim porazgovarao.

- Meni nije jasno zašto kažeš da je plava kada je izblajhana. Ovde su mi odgovori jasni, a pitanja nisu... Nije mi bilo jasno koliko puta treba da vam ponovi da bi shvatili suštinu - rekao je Gastoz.

- Kada si lagao, kada si rekao da je zaljubljena u tebe ili sada - pitao je Marko.

- Mimikom sam potvrdio samo da bih kupio mir u kući... Nisam osetio bol, a naj*bao sam jer je izašla istina na videlo, jer sam ja slagao da mislim da je zaljubljena u mene da bih imao mir - rekao je Gastoz.

- Da li bi ti prijalo priključivanje društvu u kom se radi svašta posle cuganja rakije - pitao je Marko.

- Čovek i kada je na dijeti može da pogleda u meni - rekao je Gastoz.

- Da li bi ovde okusio čari tih druženja - pitao je Đedović.

- Za sada sam okusio jedno ozbiljno druženje gde se na sve načine ljudi trude da me namagarče, a u želji da kupim mir sam namagarčio svoju devojku. Smatram da je kriva i ona za to - rekao je Gastoz.

- Kada bi je prevario, je l' ona kriva za to - pitao je Marko.

- Pa da, znači da mi nešto nije bilo dovoljno u vezi - rekao je Gastoz.

- Keti, kako se ti osećaš kao neko ko je mimikom pokazao da mu se sviđaš, kako bi kupio mir - pitao je Đedović.

- Osećam se malo kao budala, ali nemam pravo da mu zamerim to doživotno, jer sam i ja kupovala mir time što sam izgovarala: "Pusti budalu". Ne mislim da je pređena granica, kupovina mira se ovde desila na 101 način, ja sam to uradila javno, a on je to uradio meni iza leđa. Dok se ja ne budem uverila da me laže i koristi, ja ću mu verovati. Posumnjala sam da on sumnja u moju lojalnost i da misli da ću napolju da ga iskoristim u nekom materijalnom smislu, a to sam shvatila iz neke naše priče za taj budući restoran - rekla je Keti.

- Ja sam rekla da je Keti zaljubljena u Gastoza, neće da prizna, normalno - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić