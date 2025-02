Ne vidim razlog da... Luka smatra da je Dragana nepravedno optužena od strane učesnika da je LAKOG MORALA! Stao u njenu odbranu! (VIDEO)

Šokiran!

Nenad Marinković Gasztoz i Luka Vujović razgovarali su o Dragani Stojančević i njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Možda je Dragana devojka lakog morala, ali po svojim postupcima ovde to nije dokazala. Ne vidim razlog da je toliko vređaju - rekao je Luka.

- To govore zbog njenog odnosa sa Terzom. On je rekao da neće ovde biti ni sa kim, a ona je ta koja je stalno pored njega, pa su zbog toga došli do tog zaključka - istakao je Gastoz.

Autor: S.Z.