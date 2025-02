Svakog dana mi se sve više gadi: Uroš razvezao jezik, pa kao nikad urnisao Sanju i Sofiju! (VIDEO)

Žestok počtak!

U toku je nova anketa u Beloj kući, a Veliki šef je takmičarima "Elite" dao zadatak da glasaju za tri najmalicioznije osobe. Ovonedeljni vođa Ena Čolić dala je reč Mateji Matijeviću.

- Broj jedan će da bude Ivan Marinković, najveći provokator. Broj dva Uroš Stanić. Treća osoba mi je Jordanka - rekao je on.

- Po meni maliciozna osoba može da bude Đole. Gastoz je maliciozan jer ne kaže ono što treba i jer se šlihta. On podilazi kad mu odgovara. On ranjava i udara nož u leđa, njemu to odgovara. Stalno me ponižavaš. Matea je maliciozna, kraj priče - govorila je Milica Dugalić.

- Prva maliciozna osoba je Munja. Ne znam kakav je spolja, ali u kući je pokazao da je takav prema prijateljima i partnerkama. Drugo mesto je Ivan Marinković, to je pokazao sa Aleksandrom. Treća osoba bi mogla da bude Uroš Stanić, mislim da je šlihtara koja ide za nama, skuplja informacije i koristi ih protiv nas - govorila je Sofija.

- Prva osoba je Sofija, pokazala je prema mojoj drugarici Milici. Ona nije marila za njeno drugo stanje, na jako ružan način je provlačila njenu bebu koja nije bila rođena. Ona je meni izgovarala najstrašnije stvari, sahranjivala mi je živu majku. Druga osoba je Sanja Grujić, jako je kvarna i prljav igrač. Ona je moje razočaranje ove sezone. Svakog dana mi se sve više gadi. Rekla je juče da će majka da mi ode u bolnicu. Ovo je titula baš za Sanju Grujić. Treća osoba je Terza - pričao je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić