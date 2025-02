Ena sklopila definitivno PRIMIRJE sa Terzom, nazvala Bebicu svojim prvim DUŠMANINOM, pa se obratila Aneli: Nema NAZDRAVLJE kad kinem (VIDEO)

Šok!

Prvi veliki budžet Ena Čolić dala je Luki Vujoviću.

- Luka veliki budžet, to je naš odnos, veliki budžet, šta god i kako god ljudi pokušavali, tako će ostati uvek - rekla je Ena.

-Terza, srednji budžet, drago mi je da smo se pomirili. Nama je ovde svima tema to, tebi je mnogo nešto više od toga, zbog toga sam sve vreme na tvojoj strani - rekla je Ena.

- Mrvice, ne bih ti dala mali budžet, mila si, umiljata, zamerili su mi što sam spustila loptu posle onoga - rekla je Ena.

- Đedoviću srednji budžet, hvala ti što me trpiš i tolerišeš non stop. Ne bi me čudilo da se na meni prelomi, ali ti hvala na savetima - rekla je Ena.

- Dača mali budžet. Je*iga i prošli put sam ti dala, da je neki početak, drugačije bi bilo - rekla je Ena.

- Lule, znam da ti je rođendan, ali mali budžet... Dobila sam informaciju od Dače koju sam već znala, pa me je pitao: "Da li znaš detalje?", pa mi je onda ispričao detalje - rekla je Ena.

- Bebice, za tebe mali budžet. Gotivim te na neki način s obzirom na to da si mi prvi dušmanin ovde u kući - rekla je Ena.

- Anđela, srednji budžet. Prošli put sam podelila parove tako, ali o tebi mislim stvarno sve najbolje. Rekla sam ti da si mi pravi broj devojke i tvoji roditelji treba da se ponose tobom. Ljudi koji nešto vrede ovde o tebi misle dobro, tako da eto - rekla je Ena.

- Uroše, mali budžet ove nedelje. Nema nikakvog razloga, ne volim kada provociraš. Vrtiš neke stvaru u krug, o istoj temi pričaš na isti način, pa ne držiš pažnju - rekla je Ena.

- Teta Milice, znam da se nećete ljutiti, za vas mali budžet. O vama mislim sve najlepše na svetu i to je to .

- Aneli mali budžet. Nisam raspoložena i baš mi je drago da se ne obraćamo jedna drugoj uopšte. Nema potrebe da sada ne znam kakve reči izgovaram ponovo i bez ikakvog razloga, volela bih da nam odnos ostane ovakav, bez ikakve komunikacije, nema: "nazdravlje" kad kineš i kad kinem - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić