Žestok sud Marka Đedovića: Svima zapušio usta i poručio da je Sofija jedina ispravna, Aneli se osetila prozvanom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U emisiji "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević na samom početku pokrenuo je temu o optužbama na račun Milice Veličković da se bavila najstarijim zanatom, što su na "Nominacijama" izneli Milena Kačavenda i Borislav Terzić Terza. Milan je dao reč Marku Đedoviću da iznese svoj sud o temi koja trese Belu kuću.

- Prošle godine su Milenini sunovi bili kreteni, njih dve su se vređale, a Milica joj je vređala decu. Milena je rekla da je čula da se Milica j*be za pare, pa šta su Aneli sve govorili prošle godini, Eni, Aleksandri... Neko nešto je čuo i rekao, ja isključujem njihovu raspravu i druženje. Ovi ljudi misle da će Miličini ljudi da glasaju za njih. Ja se sećam i ove sezone šta je bilo, šta mi je Milica slala i koliko puta je podeljen klip šta je Terza pričao. Gaga se naklatio na priču prošle godine. Ja mislim da su ovo budalaštine, koga boli k*rac da li verujemo ili ne verujemo u to? Poenta je šta su oni pričali i na koji način, svaki čast kako je Sofija to prećutala. Mene da je neko onako vređao ja bih to izmislio. Meni je Sofija najispravnija u toj priči, ona je sedela, ćutala i ništa nije spomenula. Mene boli k*rac da li se k*ra za keš, ne interesuje me, nisam pitao, ne znam, a ni znam. Zamole me k*rac za šta se ona j*be. Što se Mileninog i Miličinog sukoba tiče sinovi su joj bili debili, boli me k*rac da li je bila prostitutka, ja bih to isto rekao. Kad se to desilo ja sam je pitao i ona mi je mrmljala i skontao sam koliko je sati. Meni je klip poslala Milica kad je Terza govorio da je mnoge stvari saznao napolju. Naknadnu empatiju ćemo da vidimo u septembru i koliko para će Milici da daju - pričao je Đedović.

- Znači Milena ti je u pravu - dodala je Aneli.

- Nisam rekao da je u pravu, ali vama je druga strana u pravu jer mrzite Milenu. Ja sam možda imao primedbu na tvoj komentar, ali ti se nisam ubacivao - rekao je Marko Đedović.

Autor: A. Nikolić