Ponovo ga potkačio: Karić dao Gastozu do znanja zbog čega je Sveti Stefan, on i dalje ne prihvata njegovo popovanje! (VIDEO)

Sukob trese kuću!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Stefanu Kariću kako bi nastavio svoju raspravu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Zašto ti glumiš da si svetac Terzi? - upitao je Karić.

- Pa ja nikad nisam radio situacije kao on, nikad to nisam doživeo - rekao je Gastoz.

- Pa ni ja nisam doživeo da tražim devojkama da obuku dekolte pored moje - rekao je Karić.

- Gastoz živi svoj svet u glavi kako on želi. Mi sa strane koji vidimo bolji, on ne može to da vidi i ne može da gleda. On želi da napravi Anđelu da bude Gastoz, ali to ne može - rekao je Baki.

- Ja imam nagone prema njoj i ja sam u glavi čist - rekao je Gastoz.

- Je l' su ti neke stvari jasnije u odnosu sa Karićem, Bebicom? - upitao je Milan.

- Ma za Bebicu me zabole - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.