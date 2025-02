Udružili snage: Mateja i Ena udarili na Aneli Ahmić, ona shvatila zbog čega je stalno napadaju i vređaju! (VIDEO)

Haos za stolom!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Da li si svesna da samo osobe nezadovoljne svojim izgledom imaju komplekse i zato udaraju na tebe - glasilo je pitanje.

- Ena i Mateja su iskompleksirane osobe koje udaraju na mene. Oni su meni isti, samo je Mateja muškarac i suzdržan je. Polako pokazuje svoje pravo lice i on. On nju podržava u svemu, samo želi da ispadne kulturan dečko. Ona je to najviše pokazala - govorila je Aneli.

- Koliko puta sam ovde objasnila zbog čega i kako? Ja odgovaram, ja nju ne napadam prva. Sigurna sam da ona ume da bi rekla iste stvari, ali ne zna da sklopi prosto proširenu rečenicu. Ona mi uvek uleće i nije saslušala. Ona ovde ulazi da beži od svojih partnera koji je nazivaju udaraljkom i neće da priznaju očinstvo. Moj život je ovde sjajan - dodala je Ena.

- Aneli navlači Enu da je vređa, a onda se pravi žrtva. Ona njoj vrlo iskusno uzvraća - rekao je Mateja.

- On bi voleo da ja nju vređam kao ona mene - dodala je Aneli Ahmić.

- Ko bi tebe oženio? Da odeš na slavu i da se svađaš sa babom i familijom jer sarma nije slana. Ena je gospođa, ali je u raspravi sa tobom jako neiskusna. Ja sam rekao juče da među nama postoji iritacija, ružnu reč joj nisam rekao, a ona je mene prva uvredila kao i prethodnih 10 puta. Ona zna da se ja iskompleksiram, pa je uvredim nazad - komentarisao je Mateja.

- Istina je da ti navlačiš. Uvek kažeš da oni tebe vređaju, a to ne umanjuje činjenicu da i ti vređaš. Prva započneš raspravu kad kažeš: "Klošaru, majmunčino...". Neki se ne bi pecali, ja nisam taj - rekao je Ivan.

Autor: A. Nikolić