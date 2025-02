Šok!

Nakon kratke pauze za reklame, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću, kako bi nastavio svoju nominaciju.

- Kada je bilo to sa Milenom, želeo si da sačuvaš svoje du*e, želeo si da se ogradiš od cele te priče, a to ti je odgovaralo da bi imao alibi zbog čega si je prevario. Sama tvoja reakcija je izazvala veću buru nego cela ta priča. Jedno je čuti, jedno je tvrditi, a jedno je aludirati - rekao je Karić.

- Jeste, ali stizala pitanja trojke, četvorke, šta drugo - rekao je Terza.

- Mislim da se ograđujete i da čuvate to od toga za tužbu, tuženje i to...U tom trenutku je on aludirao na to, nije ona spomenula to iz vedra neba, niti mu je pričala: "Ja znam sve", ali ti kada aludiraš nekome nešto da ti neko klimne glavom, to je to onda. Jednostavno, to su neke priče koje ne trebate da pominjete, pogotovo jer je prošlo toliko vremena. Napravili ste haos oko toga! Za Sofiju sam ti rekao, sve što si pokušao da izdržiš, bacio si to niz vodu i ne možeš više na taj način da se boriš da ne budeš "N.N", a ne treba da odustaješ...Što se tiče Sofije, mislim da sam tebe iskomentarisao dok sam komentarisao Terzu. Smatram da si neke stvari radila iz neke ženske sujete, jer ti je povređena, naravno, kada je Terza u pitanju. Nije čokolada sa rovcem, nego je verovatno sa lešnikom, ne znam ni od čega je. Pokazala si neljudskost i nesolidarnost prema jednoj ženi, a mimo toga si veoma duhovita devojka. Nikada mi nisi uzvratila ružnim rečima, iako sam svašta ja pričao. Druželjubivija si od kada nisi sa Terzom, nasmejanija si i opuštenija, nisi stegnuta, što ne znači da ne treba da provodiš vreme s Terzom ako već osećate to što osećate. Ne treba da se plašite. Videla si da nisam uticao na Terzu, pokušavala si na mene da svališ to.

- Mnogi komentarišu da je gledaš s nekom mržnjom, što je to tako - pitala je Ivana.

- U nekim situacijama mi deluje da je kvarna, pa u meni uradi bes to. Uvek imam negde taj crv sumnje da je kvarna i da zna...Šta li je intuicija?! Da li je iskustvo ili ne znam ni ja šta, u većini slučajeva sam bio u pravu, ali otom potom, videćemo. Vidim da oseća nešto prema Terzi, da li hoće da mu pokaže da je ona ta koja će ga vratiti i imati. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekao je Stefan.

Autor: Nikola Žugić