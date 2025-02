KRČKA IM HAOS?! Dača otkrio učesnicima da im sprema HLADNU osvetu jer su vređali Sofiju, Aleksandra udarila na Janićijevićevu: Podmukla si i... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dači Virijeviću kako bi izneo svoju nominaciju.

- Ja se sećam svoje prve nominacije koje sam imao, rekao sam da ih podržavam i da njihova veza ima budućnost, tu sam kardinalno pogrešio. Meni je Sofija jedina bitna osoba ovde i niko drugi. Sofija je ovde moj prijatelj, branila me je u svim situacijama. Jeste da nisam bio tu kada je tebi bilo najteže, ali veruj mi, i meni je bilo teško. Nas troje smo prošli te najgore dane ovde, sećam se kada je došla Milica, jeste mi bilo teško. Milica je prolazila ljutito, mislim da je bila emisija kod Milana, rekla je da sam ja monstrum tri jer sam ja podržavao njihovu vezu. Tata je demantovao sve što je rekla Milica, možda je Milica htela da se sprda sa mnom. Tata mi je rekao da nije istina što je Milica rekla, da je Sofija dolazila u hotel sa drugaricom nekom, rekao je da imam prava da se družim s kim želim, jeste rekao da ne podržava Sofijine stvari koje radi ovde. Hteo sam da ti kažem da nema potrebe da ćutiš ljudima ovde, rekli smo da ćemo se osvetiti onima koji su je vređali, svako će dobiti ono što je zaslužio što je vređao od mene. Mislim da je Aneli ljubomorna na neke parove, malo je nervoznija...Što se tiče Terze, hteo sam da kažem da stojim pri svemu onome što sam rekao prošli put. Uvredio me je pre neki dan i rekao mi je da će da me vređa svaki dan, izvinio se posle toga. On je utorkom polu čovek, polu izvini, rekao sam da prihvatam, ali ne znači da prihvatam. Naravno, poslaću Terzu, ostavljam Sofiju - rekao je Dača.

- Počeću od Sofije, ja ne mogu organski da te podnesem, za mene si kulturni folirant. Ne daješ ti povoda da misle da si folirant, ali radiš sve jer si folirant. Ne znam da li si zaljubljena, ali primećujem da obraćaš pažnju na njega. Ti jesi ovako ljubazna, čovek s tobom može da priča, prema meni si jako nekorektna. Za stolom, kada god imaš priliku i kada me pljuju, ti si prva da me dodatno opljuješ. Nemam lepo mišljenje o tebi, mislim da si podmukla ili opasna. Ne dao Bog da znam ono što mi misliš...Ja s Terzom volim da vodim ozbiljne razgovore, preteruješ kada sam ja u pitanju. Ne znam šta ti imaš sa Ivanom, ne rešavajte to preko mene. Jako mi je intresantno što svi pljuju Terzu...Ja mogu da pljujem mog bivšeg muža, ali ne podnosim da ga drugi pljuju, Milici je to odgovaralo, ali sam sigurna da sasvim drugačije razmišlja. Ti ne možeš da popraviš to što je bilo, itekako će nju da boli sve ovo i trebaće godina da ona preboli sve ovo. Ti stojiš iza toga što si uradio, nadam se da nećeš popustiti kada je Sofija u pitanju. Itekako ćeš ti videti svoje dete...Iznenađena sam da si se povukao od Sofije, malo si sada ozbiljniji. Naravno, poslaću Sofiju, ostaviću Terzu - rekla je Aleksandra.

Autor: Nikola Žugić