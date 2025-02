Sofija i Terza ovim pokazali sve: Lepi Mića im održao lekciju za pamćenje, oni totalno zaboravili na ceo svet, pa se prepustili jedno drugom! (VIDEO)

Ne čuju nikoga!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ani Spasojević kako bi otkrila svoje mišljenje o Borislavu Terziću Terzi i Sofiji Janićijević koji su ovonedeljni potrčci.

- Terza bio si nominovan prošle nedelje, nemam šta da se ponavljam. Sa tobom sam okej, imamo super komunikacije. Ovo što je Sanja rekla za Terzu i Valentinu nije istina. Ostavljam Terzu, šaljem Sofiju - rekla je Ana Spasojević.

Naredna je reč dobila Sandra Obradović.

- Ja sam sa Sofijom od prvog dana ovde bliska. Iskreno zamerila sam joj što mi nije dala neki nagoveštaj za Medu, ali sam ti prešla preko toga. Mi smo iz dana u dan sve bliže i bliže, ja sam bila uz Terzu, ali mi je lepo vratio vidim - rekla je Sandra.

- Ja nisam znao ništa, ali nema veze - rekao je Terza.

- Ti si svoju stranu izabrao - rekla je Sandra.

- Jesam naravno, izabrao sam pravu stranu - rekao je Terza.

Naredni je reč dobio Lepi Mića.

- Sve ono što se tvrdilo ovde o njihovom odnosu, izolacija je potvrdila. Tvrdili su da neće pričati, ali je biloo svega očigledno. Terza je šampion ove Elite, on u jednom momentu na žurki kaže na mikrofon: ''Volim Milicu'', sat vremena posle toga grli Sofiju i plače sa njom, a onda ode da grli crnog labuda. Čovek ima tri emocije u jednom danu. Dragana i ti nemate pojma šta radite. Koja je poenta vašeg druženja?! Ja ti ovde ne pričam šlagere kao ostali, ti si taj dan uradio tri stvari koje nisu logične. Nameću Sofiji da je namerno uradila ovo sa Terzom, pa ako je ona imala to u malom mozgu, ona je za ozbiljnu ludnicu. Moram reći da je još luđi onaj koji pomisli da je to mogla da uradi. Ja ne govorim stvari iz mržnje, ja govorim moje mišljenje. Ako si odlučio da imaš dobar odnos sa Milicom zbog deteta, onda nikakav dodir ne treba da postoji sa devojkama. Kakva Dragana?! Koja crna Dragana? - upitao je Mića.

- Drugarica će biti uvek - rekao je Terza.

- Ti si prošle godine iskoristio devojku onu Tamaru da bi se Milici osvetio, posle si spavao sa Sarom samo da bi Milici napakostio. Kaže Dragana: ''Meni je Terza simpatičan, videćemo napolju''. Pa šta ćete videti?! Ako ste drugari, onda se to ne spominje. Na mene galamiš sve vreme, a neko ko ti da šukne, ti ćutiš. On je imao klip ljubavni sa Draganom, a ne drugarski. Mislim da je Sofija uradila neke stvari jer se zaljubila. Sebi je okačila oko leđa krst koji je jako težak, kako će se ona nositi sa javnošću, videćemo. Mislim da će život posle ovog gledati totalno drugačije. Neko je ko je o sebi napravio dve slike, a jedna slika stalno upropašćava drugu. Stalno joj traže greške, kao na skeneru. Nije Sanja igla u senu, pa da se ne vidi da li je bila Sanja ili nijе - rekao je Mića.

